Hoàng Hên tiết lộ tâm sự ấm áp từ Xuân Son, tươi rói trong ngày đầu lên tuyển Việt Nam

“Tôi và Son cũng đã có cuộc trò chuyện với nhau trước khi lên hội quân. Son tâm sự rằng chúng tôi là đồng đội của nhau trước kia, cả hai đã cùng nhau tập luyện, nỗ lực và song hành. Thật hạnh phúc khi chúng tôi từng là đồng đội của nhau tại CLB và giờ đây cả hai lại có thể chơi cạnh nhau tại đội tuyển Việt Nam”, Hoàng Hên chia sẻ với truyền thông khi lên hội quân vào trưa nay (21/3).

Cả Hoàng Hên và Xuân Son đều có mặt tại khách sạn từ trưa nay và sẽ bước vào buổi tập luyện đầu tiên cùng tuyển Việt Nam ở đợt hội quân FIFA Days tháng 3 vào buổi chiều. Việc cả hai cầu thủ nhập tịch này tái ngộ nhau là điều đang được người hâm mộ rất chờ đợi. Trong quá khứ, Son và Hên từng là đồng đội ăn ý tại CLB Bình Định và Nam Định.

Hoàng Hên tươi rói trong ngày lên hội quân. Tiền vệ 32 tuổi gốc Brazil bày tỏ sự hạnh phúc khi được gọi lên tuyển Việt Nam.

Với Hoàng Hên, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi có quốc tịch Việt Nam, anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐTQG. Tiền vệ tấn công này đang có phong độ cao, với 6 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 10 trận ra sân tại V.League mùa này cho CLB Hà Nội.

Trong khi đó, Xuân Son cũng trở lại mạnh mẽ sau chấn thương gãy chân gặp phải tại chung kết AFF Cup 2024. Sau 10 trận tại các đầu trường, tiền đạo này đã có 10 bàn thắng, 1 pha kiến tạo.

Hoàng Hên và Xuân Son từng là cặp bài trùng ăn ý tại V.League.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập luyện với cường độ 1 buổi/tuần tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Đến ngày 26/3, đội quân của HLV Kim Sang-sik sẽ chơi trận giao hữu với tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy.

Sau đó, Hoàng Hên và đồng đội tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến ngày 29/3, rồi di chuyển về Nam Định. Vào ngày 31/3, tuyển Việt Nam sẽ đấu Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Mặc dù đã sớm giành vé dự vòng chung kết nhưng đây vẫn là trận đấu vô cùng quan trọng, nơi người hâm mộ Việt Nam rất mong đòi lại “món nợ” thua 0-4 bởi dàn cầu thủ nhập tịch sai quy định của tuyển Malaysia (sau đó tuyển Malaysia bị AFC xử thua 0-3).