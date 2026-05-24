Hoàng Hên ghi bàn, kiến tạo giúp Hà Nội FC thắng Nam Định 2-1

Hà Nội FC đánh bại Nam Định 2-1 ở vòng 24 V.League tối 24/5 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đỗ Hoàng Hên là nhân vật nổi bật với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Chiến thắng này giúp Hà Nội FC vươn lên thứ ba, vượt qua Ninh Bình nhờ hơn chỉ số phụ.

Hà Nội FC chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trận đấu. Đội bóng Thủ đô tạo ra sức ép tốt hơn với 15 pha dứt điểm, gần gấp đôi con số 8 của đối thủ. Nam Định cũng sẵn sàng chơi đôi công với đội chủ nhà ở một vài thời điểm nhưng không hiệu quả.

Hoàng Hên góp công lớn giúp Hà Nội thắng Nam Định. (Ảnh: Trường Giang)

Đỗ Hoàng Hên sớm tạo khác biệt ở phút thứ 9. Sau khi trọng tài và VAR xác định Đặng Văn Tới phạm lỗi với Daniel Passira trong vòng cấm, tiền vệ của Hà Nội FC thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội chủ nhà vượt lên.

Bàn thắng sớm giúp Hà Nội FC chơi chủ động hơn, nhưng Nam Định không rơi vào thế bị động hoàn toàn. Những pha đáp trả của đội khách khiến hiệp đấu đầu tiên trở nên hấp dẫn.

Ngay đầu hiệp hai, Nam Định tìm được bàn gỡ hòa. Nguyễn Xuân Son sút phạt rất mạnh khiến thủ môn Văn Chuẩn không thể bắt dính bóng. Lâm Ti Phông có mặt kịp thời để đá bồi, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Hà Nội FC chiếm vị trí thứ 3 của Ninh Bình sau khi thắng Nam Định 2-1. (Ảnh: VPF)

Sau bàn thua, Hà Nội FC tăng tốc rõ rệt. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình, tung ra 8 cú sút và hưởng 4 quả phạt góc. Đỗ Hoàng Hên tiếp tục là điểm đến quan trọng trong các pha tấn công của đội bóng Thủ đô. Phút 74, anh tạt bóng để Passira đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC .

Đội bóng Thủ đô có 45 điểm sau 24 trận, bằng điểm Ninh Bình nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell chiếm vị trí thứ ba và trên lý thuyết vẫn còn hy vọng cạnh tranh vị trí á quân trong 2 vòng cuối.

Hà Nội FC 2 1 Nam Định Hoàng Hên 9' 48' Ti Phông Passira 74'

Đội hình Hà Nội vs Nam Định

Hà Nội: Quan Văn Chuẩn (1), Phạm Xuân Mạnh (7), Đậu Văn Toàn (8), Đỗ Hoàng Hên (11), Nguyễn Hải Long (14), Nguyễn Thành Chung (16), Nguyễn Công Nhật (2), Ferreira Da Silva Adriel Tadeu (35), David Fisher (77), Đỗ Hùng Dũng (88), Floro Da Silva Daniel (99).

Nam Định: Đặng Văn Tới (5), Caio César da Silva Silveira (10), Trần Văn Kiên (13), Nguyễn Xuân Son (14), Nguyễn Văn Vĩ (17), Trần Nguyên Mạnh (26), Trần Ngọc Sơn (27), Lâm Ti Phông (39), Romulo Da Silva Machado (72), Chadrac Akolo Ababa (77), Giáp Tuấn Dương (98).