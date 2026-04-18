Hoàng Hên bứt phá không tin nổi, đứng trước kỷ lục lịch sử ở V.League

Tiền đạo nhập tịch Hoàng Hên đang trở thành cái tên gây chú ý bậc nhất tại V.League 2025/26, khi liên tục ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo CLB Hà Nội. Màn trình diễn ấn tượng gần đây, đặc biệt là cú đúp vào lưới Becamex TP.HCM tối qua 17/4, không chỉ giúp đội bóng Thủ đô giành kết quả thuận lợi mà còn đưa cá nhân anh tiến gần hơn tới một cột mốc lịch sử.

Sau 13 lần ra sân mùa này, Hoàng Hên đã có 9 bàn thắng cùng 4 kiến tạo – một hiệu suất cực kỳ đáng nể nếu đặt trong bối cảnh anh chỉ thi đấu từ giai đoạn muộn của mùa giải. Trung bình, cứ mỗi 111 phút, tiền đạo này lại ghi bàn, con số phản ánh sự ổn định và khả năng tận dụng cơ hội đáng kinh ngạc.

Không chỉ dừng lại ở những thống kê ấn tượng, Hoàng Hên còn đang bứt tốc trong cuộc đua Vua phá lưới. Hiện tại, anh chỉ còn kém người dẫn đầu là Alan Grafite khoảng cách 5 bàn – một con số hoàn toàn có thể san lấp khi mùa giải vẫn còn tới 7 vòng đấu phía trước.

Hoàng Hên càng chơi càng hay ở Hà Nội FC.

Điều đáng nói, nếu giành danh hiệu Vua phá lưới, Hoàng Hên sẽ trở thành cầu thủ nhập tịch thứ hai trong lịch sử V.League làm được điều này, sau Hoàng Vũ Samson – người từng ghi 23 bàn để lên ngôi năm 2014. Những cái tên như Merlo hay Nguyễn Xuân Son cũng từng giành danh hiệu tương tự, nhưng khi đó họ chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam. Và nếu xét thêm tiêu chí ĐT Việt Nam, Hoàng Hên có thể trở thành "độc nhất vô nhị". Bởi chưa có tuyển thủ nhập tịch Việt Nam nào trở thành Vua phá lưới - kỷ lục rất ấn tượng đang chờ đợi Hoàng Hên.

Hành trình của Hoàng Hên mùa này không hề bằng phẳng. Việc phải chờ hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch khiến anh bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa, nhưng cũng chính quãng thời gian đó lại giúp tiền đạo này tích lũy thể lực và bùng nổ mạnh mẽ khi trở lại. Càng về cuối mùa, phong độ của anh càng ổn định và sắc bén hơn.

Trong 5 trận gần nhất, chân sút này ghi tới 5 bàn và đóng góp thêm 2 kiến tạo, trở thành điểm tựa lớn nhất trên hàng công của đội bóng Thủ đô. Sự thăng hoa của Hoàng Hên cũng góp phần giúp CLB Hà Nội duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh top đầu, chỉ còn kém top 3 đúng 1 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội bứt phá trong cuộc đua vô địch.

Hoàng Hên có thể trở thành tuyển thủ nhập tịch Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới V.League.

Câu chuyện của Hoàng Hên không chỉ đơn thuần là phong độ cá nhân, mà còn phản ánh xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch ngày càng rõ nét của bóng đá Việt Nam. Dù chưa “ồ ạt” như một số quốc gia Đông Nam Á, nhưng những trường hợp thành công như anh hay Nguyễn Xuân Son đang cho thấy hiệu quả rõ rệt về chuyên môn.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Hoàng Hên không chỉ cạnh tranh danh hiệu cá nhân mà còn có thể ghi tên mình vào lịch sử V.League. Từ một bản hợp đồng nhập tịch đến biểu tượng mới của giải đấu – hành trình ấy đang ở rất gần, và chỉ cần thêm vài vòng đấu bùng nổ, một “huyền thoại” mới hoàn toàn có thể được viết nên.