Hoàng Đức “mất ” gần 4,6 tỷ đồng

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ trang định giá cầu thủ uy tín Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của tiền vệ Hoàng Đức giảm đáng kể, tương đương gần 4,6 tỷ đồng so với giai đoạn đỉnh cao.

Cụ thể, thời điểm còn khoác áo Thể Công Viettel, Hoàng Đức từng được định giá 400.000 euro – mức cao nhất trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sau các đợt điều chỉnh gần đây, giá trị của anh đã giảm xuống còn 250.000 euro, tức thấp hơn khoảng 150.000 euro so với trước.

Hoàng Đức bị giảm giá trị chuyển nhượng

Nguyên nhân chính được cho là do hệ thống định giá tự động của Transfermarkt căn cứ vào cấp độ giải đấu mà cầu thủ đang thi đấu. Mùa giải 2024/25 Hoàng Đức chuyển xuống chơi cho CLB Ninh Bình ở giải hạng Nhất, khiến giá trị chuyển nhượng của anh bị điều chỉnh theo quy chuẩn chung của nền tảng này.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở khía cạnh chuyên môn, phong độ và tầm ảnh hưởng của Hoàng Đức lại đang ở chiều hướng ngược lại ngày càng thăng hoa và vượt trội. Mùa giải 2025/26, Ninh Bình FC đã giành quyền lên chơi V.League. Tiền vệ sinh năm 1998 trở thành trụ cột trong lối chơi của đội bóng cố đô, ghi 3 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo chỉ sau 8 vòng đấu đầu tiên. Nhờ sự tỏa sáng của Hoàng Đức, Ninh Bình đang dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi 6 trận thắng, 2 trận hòa, trở thành hiện tượng của mùa giải.