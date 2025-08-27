Hoàng Đức giúp Ninh Bình củng cố ngôi đầu bảng V-League

Tân binh Ninh Bình củng cố ngôi đầu sau vòng 3 V-League 2025-2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ninh Bình hừng hực khí thế đến làm khách tại Đà Nẵng khi là CLB duy nhất toàn thắng sau 2 trận đầu tiên. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Gerard Albadalejo sớm nhận gáo nước lạnh với bàn thua ở phút 12.

Thoát xuống từ đường chọc khe của Phan Văn Long, David Boris xử lý kỹ thuật để loại bỏ Lê Ngọc Bảo, rồi dứt điểm ở góc gần khiến thủ môn Đặng Văn Lâm chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới, ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng.

Dẫu vậy, đó cũng là tất cả những gì mà Đà Nẵng làm được trong trận đấu này. Sau bàn thua, Hoàng Đức cùng đồng đội nhanh chóng xốc lại đội hình, giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Đến phút 23, đội khách có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Từ quả treo bóng của Mạch Ngọc Hà, Daniel Anjos kiến tạo bằng đầu, sau đó Gustavo Henrique thoát xuống rồi dứt điểm vào góc cao đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Đội trưởng Hoàng Đức có ngày thi đấu thăng hoa. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp đà hưng phấn, Ninh Bình chỉ mất thêm 9 phút để có bàn thắng thứ hai. Đội trưởng Hoàng Đức đá phạt góc chuẩn xác để Gustavo đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp trong trận đấu. Tỷ số 2-1 nghiêng về đội khách phản ánh đúng cục diện hiệp 1.

Ninh Bình tiếp tục làm chủ cuộc chơi trong hiệp đấu còn lại. Đến phút 65, đại diện đến từ miền Bắc có bàn thắng thứ ba. Hoàng Đức xâm nhập vòng cấm của Đà Nẵng, rồi kiến tạo cho Geovane dứt điểm chìm đưa bóng vượt qua tầm với của Tiến Dũng. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng, khép lại ngày thi đấu thăng hoa của Ninh Bình.

Chiến thắng 3-1 trước Đà Nẵng giúp Ninh Bình củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. Đây là sự khởi đầu đầy hoàn hảo của Hoàng Đức cùng đồng đội trước khi V-League tạm nghỉ cho đợt tập trung FIFA Days tháng 9 của các đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược khi mới chỉ có 1 điểm, xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Nguy cơ thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sẽ tụt hạng nếu đội xếp sau HAGL hoặc Thanh Hóa (cùng có 1 điểm) giành được điểm số ở vòng 3 này.