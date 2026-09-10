Hoàng Đức chạy đua hồi phục chấn thương trước FIFA ASEAN Cup 2026

Hoàng Đức cần khoảng 3 tuần để hồi phục chấn thương rách cơ háng, HLV Kim Sang-sik sẽ căn cứ vào tình trạng của tiền vệ này để quyết định triệu tập.

Chiều 10/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cập nhật tình hình chấn thương của Nguyễn Hoàng Đức, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung cho FIFA ASEAN Cup 2026. Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, Hoàng Đức cần kết quả kiểm tra sau quá trình hồi phục để xác định khả năng trở lại thi đấu.

“Hoàng Đức gặp vấn đề về thể lực ở trận cuối cùng khi chúng ta đá trận chung kết lượt về với Thái Lan tại ASEAN Cup 2026. Anh bị chấn thương rách cơ háng nhẹ. Liên đoàn đã làm việc với câu lạc bộ và bản thân cầu thủ cũng mong muốn được phục hồi.

Hoàng Đức cần khoảng 3 tuần để phục hồi tại câu lạc bộ. Chúng ta vẫn phải chờ hết tuần này để xem tình hình của anh thế nào” , đại diện VFF tiết lộ.

Hoàng Đức gặp chấn thương trong trận đấu với Thái Lan ở ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Hoàng Đức)

Đại diện VFF cho biết bộ phận chuyên môn sẽ tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục và báo cáo tình trạng của “nhạc trưởng” sinh năm 1998 cho HLV Kim Sang-sik. Quyết định cuối cùng thuộc về nhà cầm quân người Hàn Quốc.

“Huấn luyện viên trưởng sẽ căn cứ vào tình trạng của Hoàng Đức để quyết định có gọi cậu ấy lên hay không. Nếu gọi lên mà cầu thủ chưa hồi phục thì chắc chắn sẽ rất khó. Vì vậy, chúng ta phải để bộ phận chuyên môn đánh giá, báo cáo lại với huấn luyện viên trưởng để huấn luyện viên trưởng cân nhắc” , ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Theo thông báo của CLB Ninh Bình, quá trình điều trị của Hoàng Đức đang có những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, đội bóng chưa xác định thời điểm cụ thể tiền vệ này có thể trở lại sân.

“Quá trình hồi phục diễn ra tích cực và có những tiến triển tốt. CLB sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tình trạng của cầu thủ trước khi quyết định thời điểm trở lại tập luyện và thi đấu” , CLB Ninh Bình cho biết.

Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Hải Phòng và Ninh Bình thuộc vòng 1 V.League tối 5/9, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói Hoàng Đức chắc chắn không kịp bình phục để thi đấu ở vòng 2. Tiền vệ sinh năm 1998 có thể nghỉ thi đấu 2-3 vòng đầu tiên của V.League mùa này.

Chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF cho biết lịch trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik đã cơ bản được xác định. Sau khi các trận đấu tại Cúp Quốc gia kết thúc vào ngày 20/9, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 21/9.

Ông Trần Anh Tú cho biết: “Ngày 20 hoàn tất thi đấu Cúp Quốc gia, ngày 21 tập trung và ngày 22 đi Indonesia. Các cầu thủ CAHN sẽ không hội quân mà bay thẳng từ TP.HCM sang Indonesia do có trận đá bù với Đồng Nai”.