Hoàng Đức chấn thương, HLV Kim Sang-sik xoay bài cũ cho ĐT Việt Nam?

Hoàng Đức đang chấn thương và phải đếm từng ngày xem có kịp hồi phục để dự FIFA ASEAN Cup 2026 với ĐT Việt Nam được hay không.

Bóng đá Việt Nam đang trong những ngày sôi động khi ĐT nữ và U23 thi đấu ASIAD 2026. Còn ĐT Việt Nam đang rục rịch hội quân chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Hướng về giải đấu mới của FIFA, đáng ngại là có nhiều ngôi sao lại đang dính chấn thương. Xuân Son chấn thương nhẹ, Duy Mạnh phải sang Mỹ phẫu thuật và sẽ lỡ giải. Doãn Ngọc Tân chấn thương sau pha vào bóng của Văn Hậu và khả năng lớn cũng lỡ giải đấu.

Đặc biệt, Hoàng Đức rách cơ háng nhẹ, đang phải hồi phục và dù tín hiệu là tích cực nhưng nguy cơ không kịp dự FIFA ASEAN Cup 2026 khá lớn. Trước tình hình ĐT Việt Nam có thể vắng Hoàng Đức, nhiều ý kiến đã được đưa ra. Mới đây, BLV Anh Ngọc chia sẻ trên sóng VTV rằng Quang Hải có thể là phương án thay vào chỗ cho Hoàng Đức.

Nhưng BLV Quang Tùng cho rằng như thế là chưa đủ: "ĐT Việt Nam cần độ dày hơn ở tuyến tiền vệ. Ngay cả khi Doãn Ngọc Tân có đá hay không đá trên đội tuyển thì cũng không phải chỉ là vấn đề của câu chuyện chấn thương, mà vấn đề là vai trò.

Vai trò của Tân rõ ràng là của một người thu hồi, người càn quét ở khu vực giữa sân chứ không phải là một người có tính kết nối và có khả năng tổ chức ở mức độ cao. Và nếu như thiếu Hoàng Đức trong khi Quang Hải, như chúng ta đã thấy rằng không phải lúc nào cũng đá tốt trong vai trò của một người tổ chức như thế, thì sẽ là một thách thức cho đội tuyển Việt Nam ở giữa sân".

Vai trò của Hoàng Đức trên ĐTVN lúc này là rất lớn nên không dễ để thay thế anh.

BLV Quang Huy cũng phải thừa nhận rằng, nhìn vào bóng đá Việt Nam lúc này, tìm một người thay thế Hoàng Đức thật sự khó khăn: "Bây giờ ta có rất nhiều lựa chọn nhưng mà riêng tiền vệ là vẫn thiếu đấy. Kể cả có Doãn Ngọc Tân thì trong nhiều tình huống, mình cảm giác là giải pháp nó vẫn bị mỏng và lâu nay ở V.League thì các ngoại binh tiền vệ là cũng thưa vắng đúng không? Rất hiếm bởi vì dành suất cho trung vệ với cả tiền đạo mất rồi".

Ở ngay vòng bảng, ĐT Việt Nam gặp thách thức lớn nhất là Thái Lan khi đối phương triệu tập đội hình rất mạnh cho FIFA ASEAN Cup 2026. Theo BLV Quang Huy đánh giá, sức mạnh ĐT Thái Lan ở AFF Cup vừa rồi chỉ bằng khoảng 65% đội hình mạnh nhất của họ. Dù thế, Thái Lan đã khiến ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong 2 trận Chung kết lượt đi và về AFF Cup 2026.

ĐT Việt Nam sẽ cần thay đổi cách chơi khi thiếu Hoàng Đức?

Thế nên nếu đối thủ có lực lượng mạnh hơn, khó khăn rất lớn cho chúng ta đặc biệt khi mất Hoàng Đức. BLV Quang Tùng nói:

"Tôi nghĩ chắc chắn Thái Lan sẽ mạnh hơn, bởi bản lĩnh của những cầu thủ được gọi trở lại sẽ ở mức độ ổn định hơn. Và sự ổn định đó sẽ là một thách thức lớn cho chúng ta. Còn việc chúng ta có đủ tự tin đấu họ hay không lại là một câu chuyện khác.

Nhưng nếu nhìn từ góc độ đối thủ, tôi tin chất lượng của đội tuyển Thái Lan với những con người mà chúng ta vừa nhắc đến như Supachok chẳng hạn, sẽ giúp họ có một tuyến giữa với một trục rất cứng. Điều đó sẽ khiến cuộc chơi của hai đội trở nên căng thẳng, quyết liệt hơn.

Và như chúng ta đã bàn ở trên, khi Hoàng Đức có thể gặp một vấn đề nào đó về sức khỏe thì chúng ta sẽ tổ chức trận đấu như thế nào? Đó là một vấn đề không hề dễ dàng, khi sự lựa chọn của HLV Kim Sang-sik cho vị trí tiền vệ trung tâm, nhất là với vai trò của một người cầm nhịp để tổ chức trận đấu, không phải là nhiều lắm. Đấy chính là lý do tôi cảm nhận rằng trận đấu có thể sẽ ở mức độ cân bằng và căng thẳng hơn.

Còn nếu chúng ta lựa chọn, cũng có thể có những giải pháp. Bởi HLV Kim có một cái hay là ông ấy “liệu cơm gắp mắm” tương đối tốt. Ở những thời điểm thiếu người này thì sẽ đá kiểu kia, thiếu người kia thì lại đá kiểu khác.

Ví dụ như trở lại một thứ bóng đá đơn giản nhất là ném bóng thật xa, thật dài lên cho các cầu thủ phía trên. Đó là cách chơi mà chúng ta đã quá quen thuộc và HLV Kim cũng không phải là chưa từng sử dụng. Nếu trở lại cách chơi đó mà vẫn phát huy được tác dụng, vẫn mang lại hiệu quả thì tôi nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì cả".

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt đấu Philippines, Thái Lan, Pakistan vào các ngày 26/9, 29/9 và 2/10.