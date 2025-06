Hoàn tất 7 phút đá bù của trận Vĩnh Long – Kon Tum

Trời mưa to đã khiến trận Vĩnh Long - Kon Tum tạm dừng ở phút 83. Ảnh: DƯƠNG THU

Đây được xem là sự cố hy hữu ở bóng đá Việt Nam và sau cùng trận đấu đã về đích an toàn. Ở cuộc so tài vào ngày 17-6, khi trận đấu càng về cuối thì cơn mưa càng to trong thời điểm Vĩnh Long đang dẫn 3-2. Các bàn thắng của Vĩnh Long do công của Kiên Cường (phút thứ 7 và 79), Văn Công (50’); Hai bàn thắng của Kon Tum do công Di Đan (32’) và Minh Vũ (73).

Trước tình hình thời tiết xấu, trận đấu không thể tiếp tục do cơn mưa quá to và sân ngập nước không đủ điều kiện để tiếp tục thi đấu nên trọng tài đã dừng trận đấu. Sau khi xin ý kiến của BTC và hội ý cùng hai đội, trận đấu đã được tạm dừng ở thời điểm đó và sẽ đá 7 phút nốt trận vào lúc 9g30 sáng ngày kế tiếp, 18-6. Bảy phút còn lại đã diễn ra vào ngày 18-6 và không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sau vòng 13 giải hạng Nhì 2025, Lâm Đồng giữ ngôi đầu bảng với 29 điểm. Theo sau là Đại học Văn Hiến và Gia Định cùng 26 điểm, đây là 3 đội sẽ tranh 2 suất thăng hạng Nhất ở mùa giải năm nay. Cuối bảng vẫn là Tây Ninh với 8 điểm, thua đội xếp gần là Vĩnh Long 3 điểm.