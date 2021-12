Hoãn 2 trận đấu ở vòng 20 Ngoại hạng Anh 2021/2022

Vòng 20 Ngoại hạng Anh 2021/2022 diễn ra trong 4 ngày, 28, 29, 30 và 31/12. Theo lịch thi đấu ban đầu, trong ngày hôm nay 28/12 sẽ diễn ra 5 trận đấu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 2 trận đấu bị hoãn. Đó là cuộc so tài của Arsenal vs Wolves và Leeds Utd vs Aston Villa. Ở 2 cặp đấu này thì Wolves và Leeds Utd bị chấn thương cũng như dịch Covid-19 tàn phá đội hình nên không đủ người thi đấu.

Hoãn 2 trận đấu của vòng 20 Ngoại hạng Anh 2021/2022.

Ở vòng đấu này, ngoài Liverpool thì nhìn chung các ông lớn đều gặp những đối thủ dễ thở. Lữ đoàn đỏ sẽ có chuyến làm khách trên sân của Leicester City. Mặc dù đá trên sân khách, nhưng Liverpool có lợi thế, khi trận đấu với Leeds Utd bị hoãn vì dịch Covid-19.



Những đội bóng còn lại như Chelsea, Man City hay Man Utd gặp những đội bóng dễ thở như Brighton & Hove Albion, Brentfor và Burnely. Nếu các "ông lớn" này chơi đúng khả năng thì sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm./.