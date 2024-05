Ở trận đấu mang rất nhiều ý nghĩa giữa Becamex Bình Dương và CLB Công an Hà Nội, khi thế trận đang cực kỳ giằng co ở cuối hiệp đấu đầu tiên, thì sai lầm của thủ thành Nguyễn Filip đã làm thay đổi tất cả. Phút 39, từ cú sút xa mang đậm tính "cầu may" ở cự ly chừng 30 mét, thủ thành Việt kiều bất ngờ để bóng bật ra trong sự ngỡ ngàng của khán giả, tạo cơ hội cực kỳ ngon ăn cho ngoại binh Atshimene Charles kết thúc "dễ như ăn kẹo" vào lưới trống. Có lẽ tiền đạo Bacamex Bình Dương cũng ngỡ ngàng với pha "biếu không" này của thủ môn số 1 Việt Nam hiện tại.

Đây không phải là pha bóng duy nhất khiến Nguyễn Filip "dìm đội nhà xuống bùn" khi mắc sai lầm sơ đẳng ở thời khắc quyết định, tạo nên bước ngoặt lớn cho trận đấu. Sau bàn thua giúp đội chủ nhà mở tỷ số, thủ thành này còn thêm lần "biếu không" bàn thắng cho Becamex Bình Dương ở phút thứ 72.

Sau khi để thua trước 2 bàn, CLB Công an Hà Nội có được bàn gỡ để thắp lại hi vọng có được kết quả tốt ở trận đấu này để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch. Lần này, Võ Hoàng Minh Khoa nhận bóng ở góc xa khu vực 16m50 của CLB Công an Hà Nội, tung cú sút từ khoảng khách hơn 16 mét, và Nguyễn Filip đã có pha đứng sai vị trí hòng "bắt bài" để rồi phải bất lực nhìn cầu thủ U23 Việt Nam đưa bóng vào góc gần tung lưới. Nếu như bàn thua đầu tiên đến từ sai lầm rất khó lý giải, thì bàn thua này đến từ việc thủ môn đội khách đã quá chủ quan.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Filip khiến các đồng đội của mình bị ức chế bằng pha xử lý nặng tính nghiệp dư. Ở trận đấu mang tính quyết định trong cuộc đua tranh chức vô địch V.League mùa giải này với Thép Xanh Nam Định, khi Quang Hải đã đưa đội nhà vươn lên với bàn thắng sớm, thì thủ thành CLB Công an Hà Nội đã có pha để bóng lọt qua tay, chui giữa hai chân trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên trên sân Hàng Đẫy. Trong tình huống ấy, cú sút từ góc hẹp của Văn Toàn là giải pháp "đá cho xong", trước khi gặp "sự giúp sức" của thủ thành đối phương.

Chỉ trong vòng 4 trận đấu gần nhất, thủ thành Nguyễn Filip đã để lọt lưới đến 10 bàn, con số mà đội bét bảng Khánh Hòa phải để thua thêm 6 bàn trong trận đấu ở vòng 19 V.League 2023/24 này mới có thể cân bằng. Con số ấy là thảm họa đối với bất kỳ thủ môn nào, chứ không chỉ là thủ thành được đánh giá là "số 1" của đội tuyển Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, dù để lọt lưới đến 2 bàn trong trận đấu gần nhất gặp CLB Hà Nội, song "thủ thành quốc dân" một thời - Bùi Tiến Dũng, từng góp công lớn cùng HLV Park Hang-seo đem về chức Á quân châu lục cho U23 Việt Nam hơn 6 năm về trước, lại đang có phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo HAGL.

Khác hẳn với Nguyễn Filip, hay bàn thua của Bùi Tiến Dũng trước Tuấn Hải và Văn Quyết đều trong tình huống "bất khả kháng". Cả hai pha đánh đầu của hai tiền đạo CLB Hà Nội đều đưa bóng đi cực kỳ hiểm hóc, một đưa bóng vào "góc chết", pha còn lại đưa bóng chạm cột dọc khung thành trước khi văng vào lưới. Nói cách khác dù để thua đến 2 bàn, song trận đấu này Bùi Tiến Dũng chỉ có công chứ không hề có lỗi.

Trước trận gặp CLB Hà Nội, "thủ thành quốc dân" này cũng khiến Thép Xanh Nam Định phải "chùn chân" trên sân Pleiku với pha cứu thua phạt đền cực kỳ xuất sắc. Trận đấu này cũng chứng kiến hàng loạt pha cứu thua đỉnh cao của Bùi Tiến Dũng, khiến HLV Vũ Tiến Thành phải trầm trồ ngay sau trận đấu: "Không ai xuất sắc hơn cậu ấy cả. Những đóng góp của Bùi Tiến Dũng giúp chúng tôi bất bại và gần như đã trụ hạng. Bùi Tiến Dũng rất tài năng và xứng đáng có suất lên đội tuyển Việt Nam".



Không chỉ xứng đáng có suất lên đội tuyển, ở thời điểm này Bùi Tiến Dũng thậm chí còn xứng đáng có suất đá chính khi nhìn vào chuỗi thành tích ấn tượng của thủ môn này. Trong chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp của HAGL vừa qua, thủ thành này chỉ để lọt lưới có 5 bàn, và không trận này để thua quá 1 quả. Sự xuất sắc của Bùi Tiến Dũng là nguồn động lực rất lớn cho đội bóng vốn "có dớp" phòng ngự tệ hại như HAGL.

Sau "chuỗi ngày buồn" cùng HLV Troussier, đội tuyển Việt Nam đang cực kỳ mong manh và nhạy cảm với những lỗi lầm cá nhân. Hầu hết những thất bại dưới thời ông thầy người Pháp đều đến từ những những tình huống "tự bắn vào chân" hơn là chịu thua trước đối thủ quá hay.

Nhậm chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam ở thời điểm "chạm đáy" này, hẳn nhiên HLV Kim Sang-sik sẽ ưu tiên sự an toàn, chắc chắn lên hàng đầu. Đấy cũng chính là lý do khiến Nguyễn Filip với trạng thái tâm lý đang không được ổn định, cũng như tâm lý "buông lỏng" sẽ bị đẩy lên băn ghế dự bị, để những "chiến binh" như Bùi Tiến Dũng có được "cơ hội thứ hai" để "trở lại" đầy ngoạn mục?