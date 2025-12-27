Sau khi đánh bại Brunei, đội tuyển futsal U16 Việt Nam phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia để biết mình có vào được trận chung kết giải Futsal U16 Đông Nam Á 2025 hay không. Nếu Thái Lan thắng đậm Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ lách qua "khe cửa hẹp" để vào chung kết.

Tuy nhiên, kết quả trận đấu đã không mang tới tin vui cho tuyển Việt Nam. Trong thế trận không quá áp lực và phần nào vẫn "giấu bài", 2 đội Thái Lan và Indonesia hòa nhau với tỉ số 3-3. Kết quả này giúp Thái Lan và Indonesia giữ vững 2 vị trí đầu bảng vòng bảng giải Futsal U16 Đông Nam Á, qua đó góp mặt ở trận chung kết.

Tuyển Thái Lan hòa 3-3 với Indonesia

Xếp hạng các đội sau vòng bảng

Trong khi đó, tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ ba vòng bảng và sẽ chơi trận tranh hạng ba gặp Myanmar. Trận tranh hạng ba giải Futsal U16 Đông Nam Á 2025 diễn ra lúc 10h00 ngày 29/12. Còn trận chung kết giữa Thái Lan và Indonesia diễn ra lúc 16h00 cùng ngày.