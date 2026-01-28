



Mười một năm là khoảng thời gian đủ dài để một thành phố đổi thay diện mạo, và để một cô gái trẻ tự chữa lành những vết sẹo của sự xốc nổi. Hòa Minzy của một thập kỷ trước hiện lên như một thực thể đầy bản năng, một cánh chim non bị va đập giữa những dòng xoáy của sự nổi tiếng quá sớm và phản ứng trái chiều từ dư luận. Khi đó, cô như một nhạc cụ chưa được lên dây, phát ra những âm thanh sắc lẹm nhưng thiếu độ lắng.

Năm 2025 thì khác. Hòa Minzy của 2025 đang ở độ chín nhất của sự nghiệp, là một phiên bản người nghệ sĩ đã được thời gian gạn lọc. Cô không còn khoác lên mình những lớp áo bóng bẩy để chiều theo số đông, mà tìm về với bản thể thật nhất với cuộc đời mình. Những làn điệu quan họ, mùi trầu cay và những thanh âm đã nằm sâu trong huyết quản. Thành công hiện tại không đến từ vận may, mà là kết quả của hành trình bền bỉ nối lại sợi chỉ đỏ từng đứt đoạn giữa cá tính nghệ sĩ và cội nguồn dân tộc.

Rất khó để gặp Hoà Minzy trong những ngày cuối năm bận rộn thế này. Lịch trình kín mít, chạy show từ Bắc vào Nam không có ngày nghỉ. Hoà còn đang cập rập chuẩn bị cho đêm fancon lớn nhất từ trước đến nay. Tranh thủ gặp Hoà trong hậu trường, chủ nhân bản hit Bắc Bling “thở không ra hơi” nhưng gương mặt thì ngập tràn hạnh phúc. Dễ nhìn thấy Hoà Minzy đang ở trong trạng thái rạng rỡ nhất, tươi sáng nhất của bản thân từ trước đến nay, vừa cười vừa nói: “Điều em tự hào nhất, đó là năm nay Hoà Minzy đã thành công hơn rất nhiều so với những năm trước. Chưa năm nào em đắt show như năm nay”.

Những năm gần đây, Hoà Minzy có một sự tự tin nhất định khi bước vào mỗi dự án, luôn đặt kỳ vọng cao và chủ động tính toán kỹ lưỡng về thời điểm ra mắt lẫn mức độ đầu tư để hy vọng vào Top 1 Trending. Mỗi sản phẩm đều được cô dốc toàn bộ tâm sức, không làm nửa vời. Với Bắc Bling, Hoà đã chuẩn bị tâm thế suốt gần 10 năm làm nghề với một niềm tin rằng trước hết sẽ nhận được sự ủng hộ từ chính bà con Bắc Ninh. Tuy vậy, khi những hình ảnh đầu tiên như poster và trailer được công bố, phản ứng nhận về lại trái chiều, đặc biệt xoay quanh tên gọi Bắc Bling, cũng khiến cô không khỏi áp lực. Hoà không mong bất kỳ tranh cãi nào làm lu mờ một sản phẩm tâm huyết, nhưng việc cái tên đã được các cấp lãnh đạo thông qua giúp cô nàng vững tin hơn. Và rồi, khi trailer dần hé lộ tinh thần “bling bling” cho đến lúc MV chính thức ra mắt, khán giả đã hiểu và cảm nhận trọn vẹn thông điệp mà Hoà Minzy muốn gửi gắm.

Sau khi chính thức ra mắt, Bắc Bling nhanh chóng cho thấy sức lan tỏa vượt ngoài dự đoán. MV leo thẳng lên Top 1 trending YouTube Việt Nam chỉ sau thời gian ngắn, duy trì vị trí cao trong nhiều ngày liên tiếp và tính đến nay đã đạt hơn 287 triệu lượt xem chỉ trong 10 tháng, trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất năm 2025. Không chỉ gây chú ý trên nền tảng số, Bắc Bling còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, được chia sẻ rộng rãi, bàn luận tích cực và nhận về nhiều phản hồi tốt từ giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Sức nóng của MV còn vươn ra khỏi Việt Nam, đạt những thành tích đáng nể trên các BXH quanh khu vực Châu Á. Thành công của dự án không nằm ở con số đơn thuần, mà ở việc Hoà Minzy đã đưa hình ảnh văn hoá Bắc Ninh và tinh thần dân tộc đến gần hơn với công chúng đa thế hệ theo cách hiện đại nhưng không làm mất đi bản sắc. Bắc Bling vì thế trở thành cột mốc quan trọng, khẳng định lựa chọn quay về với văn hoá truyền thống của Hoà là một hướng đi đúng và đủ sức chinh phục số đông.

“Và điều bất ngờ nhất là không chỉ bà con Bắc Ninh mà các em nhỏ ở miền Tây, miền Trung, miền Nam cũng hát theo. Các phụ huynh gửi clip về, các bé hát "ăn một miếng trầu" với chất giọng đặc trưng của vùng miền, Hòa thấy đó là một thành công ngoài sức tưởng tượng. Một sản phẩm về quê hương, không theo trend, lại được mọi lứa tuổi yêu thích, đặc biệt là "đội quân cày view nhí", khiến Hòa có những cảm xúc chưa bao giờ cảm nhận được. Hoà còn tổ chức một cuộc thi và trao giải, ban đầu định trao 3 giải, nhưng thấy các con dễ thương và tài năng quá nên Hoà tăng lên 5, rồi 11, và cuối cùng là đến tận 22 địa điểm.

Rồi đến một ngày, khi Hòa gặp bác Thủ tướng và được bác hỏi "Bao nhiêu view rồi?", Hòa nhận ra sản phẩm của mình không chỉ được người dân quan tâm mà cả các lãnh đạo cấp cao cũng để ý. Lúc đó tim Hòa đập rất mạnh, rất xúc động. Mọi người cứ bảo sao Hòa vô duyên cứ cười hô hố, nhưng thực sự lúc đó vui quá không ngậm miệng lại được”.

Khi ra mắt Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, một MV cũng từng đạt top trending toàn cầu nhưng thời điểm đó mình chưa biết cách quảng bá rầm rộ, Hòa từng xem đó là thành công lớn, “thiên thời địa lợi nhân hòa”. Hoà từng nghĩ đó là sản phẩm có một không hai trong sự nghiệp của mình rồi. Nhưng đến năm 2025, Hòa lại có Bắc Bling với những thành tích mới ngoài sức tưởng tượng, điều đó cho thấy sự sáng tạo của mình vẫn chưa dừng lại. Áp lực vì thế cũng lớn hơn, nhưng đi kèm là động lực từ tình cảm khán giả, buộc cô không cho phép mình làm nghề hời hợt.

“Tất nhiên, áp lực có nhưng động lực cũng có. Tình cảm của mọi người khiến Hòa không cho phép mình an phận. Mọi thứ sẽ phải đi theo chiều hướng chuyên nghiệp hơn, chỉn chu hơn, chưa hay thì chưa ra mắt”.

Ở tuổi ba mươi, Hòa hiểu rằng đây không còn là lúc để "thử và sai". Đây là giai đoạn của định danh. Cô chấp nhận đứng ở giữa tâm bão của những ý kiến trái chiều, dùng chính sự đầu tư chỉn chu và thái độ làm nghề không thỏa hiệp để trả lời cho những hoài nghi.

Cô nhận bằng khen danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" (lĩnh vực Văn Hoá - Văn Nghệ) năm 2025 của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, sau đó nhận giải thưởng "Tình nguyện Quốc gia 2025" cùng 62 cá nhân và tập thể khác, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Hoà Minzy đồng thời cũng xuất hiện trong nhiều hoạt động mang tính chính luận, văn hoá do Quân đội và các cơ quan nhà nước tổ chức.

Việc liên tục được giao phó các vai trò, nhiệm vụ mang ý nghĩa cộng đồng cho thấy sự ghi nhận không chỉ dành cho tài năng, mà còn cho uy tín, thái độ làm nghề và lựa chọn đứng về những giá trị bền vững của Hoà Minzy trong giai đoạn này.

"Thật ra đã nghĩ từ đầu là nếu không được lựa chọn biểu diễn, Hòa cũng sẽ len vào dòng người để tham dự với tư cách là một công dân. Hòa sẽ đi từ đêm hôm trước, ngủ ngoài đường để xếp hàng như mọi người. Hồi A70, Hoà và gia đình cũng đã đến Điện Biên. Nên khi nhận được lời mời biểu diễn tại A80, Hòa cảm thấy vô cùng vinh dự. Việc được đứng ở Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Bác - nơi vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đang yên nghỉ là một cảm giác rất khác, rất ý nghĩa so với những buổi biểu diễn thông thường.

Cũng trong năm 2025, ít ai biết rằng Hoà Minzy có đóng 1 vai diễn trong phim Mưa Đỏ: “Ban đầu khi được mời tham gia một vai diễn trong phim, Hòa nhận lời vì đây là phim do Truyền hình Quân đội sản xuất. Mà Hòa Minzy thì lúc nào cũng nghĩ mình là "người của Quân đội’”. Nữ ca sĩ còn cho ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hoà Bình - ca khúc nhạc phim Mưa Đỏ - một “nốt lặng” hoàn toàn khác biệt so với Bắc Bling, nhưng lại rất cần thiết trong việc bồi đắp sự nghiệp của Hoà Minzy ngày một vững chắc. Ngay từ lần đầu nghe Nỗi Đau Giữa Hoà Bình và đọc kỹ ca từ, Hoà Minzy hiểu đây không đơn thuần là một ca khúc nhạc phim, mà là bài hát mình buộc phải làm. Mọi thứ diễn ra trong một nhịp độ gấp gáp hiếm thấy: chưa đầy một tháng từ thu âm đến phát hành, một khoảng thời gian cực ngắn với một sản phẩm mang màu sắc lịch sử, chính luận. Kịch bản MV được chốt ngay trong buổi họp đầu tiên, và chỉ hơn một tuần sau, Hoà đã có mặt tại Quảng Trị để ghi hình. Sự đồng điệu giữa hình ảnh MV và bộ phim Mưa Đỏ khiến nhiều khán giả không phân biệt được đâu là cảnh phim, đâu là cảnh quay riêng. MV Nỗi Đau Giữa Hoà Bình là góc nhìn từ Hoà và ekip kể lại câu chuyện hậu phương về gia đình anh Tạ, hay nói cách khác, đây như là một “ngoại truyện” của Mưa Đỏ do ekip của cô tự sản xuất.

Thế nhưng, phía sau ca khúc ấy lại là một câu chuyện riêng đầy mất mát. Điều Hoà tiếc nuối nhất đó là ông nội của Hoà đã không kịp xem MV. Ông là người Hoà yêu thương nhất từ thuở nhỏ, một người lính từng trực tiếp tham gia chiến đấu vì độc lập dân tộc. Hoà từng hẹn đưa ông đi xem diễu binh A80, từng nghĩ “nếu mình được hát ở đó, nhất định sẽ xin cho ông một chỗ ngồi”.

“Trong 3 ngày trước khi ông mất, Hòa đi làm liên tục, mỗi lần đi ngang phòng, thấy ông đang ngủ nên không chào. Hoà luôn nghĩ rằng khi trở về ông vẫn sẽ ở đó đợi mình. Nhưng hôm đó, khi vừa hạ cánh từ Hà Nội vào TP.HCM thì nhận tin ông qua đời. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt… Hòa lập tức phải quay lại, bay về quê để gặp ông, ở bên ông đến 5 giờ sáng rồi lại phải quay vào TP.HCM rồi Hà Nội để làm họp báo như lịch. Và sáng sớm hôm sau, Hoà cùng gia đình đưa ông ra đồng. Khoảnh khắc kinh khủng nhất chính là khi từ trên gác bước xuống, nơi từng là chiếc giường của ông, nay đã thành bàn thờ với di ảnh.”

Nỗi Đau Giữa Hoà Bình vì thế mang một tầng ý nghĩa khác trong chính cuộc đời Hoà Minzy. Giữa lúc đứng trên sân khấu động viên những người mẹ Việt Nam anh hùng, cô đọc được một bình luận rằng mình giống như người đang mang nỗi đau riêng nhưng vẫn đi an ủi nỗi đau của người khác, và đã không kìm được nước mắt. Dù tiếc vì ông không kịp chứng kiến cháu gái được khán giả trân trọng và tự hào, Hoà Minzy tin rằng ở một nơi nào đó, ông vẫn đang mỉm cười. Với cô, ca khúc này không chỉ là cơ duyên đến với Mưa Đỏ, mà còn là lời tri ân sâu sắc nhất dành cho gia đình, cho quá khứ và cho những hy sinh lặng thầm làm nên hoà bình hôm nay.

Hoà Minzy cũng chia sẻ một niềm vui rất riêng khi con trai Bo, dù không mấy quan tâm đến sự nghiệp của mẹ, lại đặc biệt chú ý đến Nỗi Đau Giữa Hoà Bình.

Khi xem Sao Nhập Ngũ, con Hòa đã rất tò mò, bé hay hỏi: “Mẹ có biết bắn súng không?”, “Mẹ làm nhiệm vụ có giỏi không?” và Bo còn mong muốn được trở thành chú bộ đội. Hòa tham gia chương trình này một phần cũng là vì muốn con trai mình nhìn thấy sự cố gắng của mẹ. Con Hòa hơi nhẹ nhàng, Hòa muốn con mạnh mẽ hơn. Hòa nghĩ khi con thấy mẹ mạnh mẽ trên TV, con cũng sẽ được truyền cảm hứng.

Trong Sao Nhập Ngũ, Hoà Minzy đối diện thử thách thể lực thực sự khi ghi hình đúng đợt nắng nóng khắc nghiệt, thậm chí còn bị chấn thương lưng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Có lúc cô đã nghĩ đến chuyện dừng lại, nhưng rồi tự nhắc mình không được bỏ cuộc. Hoà sợ rằng nếu hình ảnh ấy lên sóng, con trai sẽ học cách buông xuôi mỗi khi gặp khó khăn.

“Đã có lúc Hòa nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng Hòa tự nhủ, nếu mình bỏ cuộc và điều đó lên sóng, con mình sau này khi gặp khó khăn cũng sẽ bỏ cuộc. Vì vậy Hòa quyết định tiêm thêm thuốc giảm đau để hoàn thành đủ 7 ngày, với mục tiêu để con thấy mẹ mình là một người mạnh mẽ.

Từ lâu rồi, dù không ai bắt buộc nhưng Hòa Minzy luôn cảm thấy mình có trách nhiệm với cộng đồng. Gần đây, fan có gửi cho Hòa một bức ảnh tổng hợp các dự án thiện nguyện mà Hòa đã thực hiện trong 5 năm qua. Nhìn lại mình cũng thấy khá tự hào đấy chứ. Có những giai đoạn, trong tài khoản của Hòa chỉ có 101 triệu nhưng Hòa đã lấy 100 triệu để làm công tác xã hội. Hoặc có khi Hòa nhắn tin cho quản lý vay 100 triệu, và một lúc sau số tiền đó đã được mang đi ủng hộ. Không ai bắt Hòa làm vậy, nhưng Hòa cảm thấy mình có một trách nhiệm lạ kỳ nào đó. Khi làm xong, Hòa thấy tâm mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Những gì Hòa Minzy làm, cộng đồng đã công nhận và ghi nhận. Dự án thiện nguyện của Hòa có tên là Từ Trái Tim, vì tiền là của mình chứ Hòa không kêu gọi ai cả. Khi các bệnh viện cần hỗ trợ chi phí mổ cho các cháu nhỏ, sau khi họ đã xác minh hoàn cảnh, Hòa sẽ chuyển khoản ngay lập tức. Cách làm của Hòa rất nhanh gọn. Mọi người yêu thương, tương tác mạng xã hội cao, các nhãn hàng thấy được sức ảnh hưởng và mời Hòa làm việc, mang lại thu nhập. Từ thu nhập đó, Hòa trích một phần để làm công tác xã hội là điều đương nhiên.

Khi nhìn lại hành trình năm 2025 - một năm của những thái cực: từ niềm vui tột cùng trên sân khấu A80 đến nỗi đau xé lòng bên bàn thờ ông nội; từ sự chỉn chu của một ngôi sao hạng A đến những bước chân khập khiễng trên bãi tập quân sự - Hòa Minzy nhận ra rằng, vẻ đẹp của một nghệ sĩ không nằm ở việc họ đứng cao bao nhiêu, mà ở việc họ đã chạm được vào tâm hồn của bao nhiêu người.

Bên cạnh những điều Hòa lặng lẽ làm cho cộng đồng, người ta cũng dễ dàng nhận ra một Hòa Minzy rất khác ngoài sân khấu - một người bạn sống bằng cảm xúc và không bao giờ đứng ngoài cuộc.

Tình bạn với Hòa không nằm ở những cuộc hẹn sang trọng hay lời hứa được nói ra trước ống kính, mà ở sự hiện diện đúng lúc. Hòa bay sang Thái Lan cổ vũ Hương Giang trong hành trình Hoa hậu đầy áp lực, hòa vào khán đài để tiếp lửa cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, rồi cùng Erik sang tận Nga chỉ để đứng đó - nơi phía sau sân khấu Intervision, để Đức Phúc biết rằng giữa một cuộc thi quốc tế xa lạ, vẫn có những người chị em thân thiết dõi theo mình. Những chuyến đi ấy không nhằm tạo dấu ấn, cũng không được Hòa xem là sự hy sinh. Đó chỉ đơn giản là cách cô đối đãi với những mối quan hệ mà mình trân trọng: tình bạn quan trọng nhất là sự hiện diện.

Ở Hòa Minzy, tình bạn là phần nối dài rất tự nhiên của cách cô sống với cộng đồng: không tính toán thiệt hơn, không cần được ghi nhận, chỉ cần làm điều mình tin là đúng thì lòng sẽ nhẹ. Giữa một năm 2025 nhiều thái cực, khi đã đi qua đủ vinh quang lẫn mất mát, Hòa vẫn giữ nguyên một lựa chọn: đứng về phía con người. Có thể là đứng cạnh khán giả, cạnh những mảnh đời cần giúp đỡ, hay cạnh một người bạn đang bước vào khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình. Và có lẽ, chính sự tử tế mang tính bản năng ấy đã làm nên một Hòa Minzy rất khác - một người không chỉ được yêu mến trên sân khấu, mà còn được tin cậy trong đời sống riêng, nơi tình cảm không cần ánh đèn để tỏa sáng.

Hòa Minzy của hiện tại, điềm nhiên và rạng rỡ, chỉ đơn giản là đang tận hưởng nụ cười của thế gian dành cho mình - một nụ cười không còn gợn chút nghi hoặc, chỉ còn lại sự thấu cảm và trân trọng vẹn nguyên.

"Hòa cũng có sự tự tin của riêng mình, có chỗ đứng và khán giả riêng. Hoà quan điểm rằng vị trí quan trọng nhất là nằm trong trái tim của khán giả. Có thể một người được định danh ở vị trí cao, nhưng đi ra ngoài không ai yêu mến thì cũng bằng không. Hòa đã từng nói trong một bài phỏng vấn rằng Hoà muốn làm ngôi sao trong lòng khán giả. Hòa muốn đi đâu mọi người cũng nhìn mình bằng một nụ cười thân thiện, chứ không phải là sự ghét bỏ. Mỗi nghệ sĩ có một định vị hình ảnh khác nhau, Hòa tự tin với vị trí của mình và sẽ tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới".









Bài viết: Nguyễn Bống Nhiếp ảnh: Milor Trần Thiết kế: Huy Minh







