Hòa Minzy than khổ, muốn khóc khi tối ngày bị nhắc chuyện “cưới Văn Toàn”

Nhắc đến Hòa Minzy và Văn Toàn, khán giả luôn nhớ ngay đến cặp bạn thân "trong truyền thuyết" của showbiz Việt. Tình bạn kéo dài nhiều năm giữa nữ ca sĩ và chàng cầu thủ vẫn luôn khiến người hâm mộ thích thú vì sự tự nhiên, thoải mái và vô cùng đáng yêu của cả hai. Cũng vì quá thân thiết, Hòa và Toàn không ít lần bị "đẩy thuyền" đến mức chính chủ phải vừa cười vừa than trời.

Trên trang cá nhân mới đây, Hòa Minzy khiến dân mạng thích thú với màn phản hồi dành cho một người hâm mộ liên tục ghép đôi cô nàng và Văn Toàn. Phía dưới bài đăng về việc Hoà Minzy xây nhà, người hâm mộ để lại lời bình luận ẩn ý: "Vừa ngủ nằm mơ Toàn và Hòa cưới, u là trời, giấc mơ làm mình tỉnh, cười mình luôn, nghĩ 2 em mà cưới thật triệu tim".

Tưởng rằng sẽ chỉ là lời đùa vui quen thuộc, thế nhưng phản ứng của Hòa Minzy lại khiến netizen vừa bật cười, vừa… thấy thương. Nữ ca sĩ lập tức trả lời bằng giọng hờn dỗi pha chút tủi thân: "Khổ thế nhỉ. Em bảo em không có cưới nó, oa oa oa. Nói hoài không tin,oa oa oa. Em khóc đây".

Chỉ vài dòng bình luận nhưng giọng điệu "hờn dỗi" của Hòa Minzy khiến cộng đồng mạng vừa bật cười vừa thương. Có vẻ như chuyện "bị đẩy thuyền" cùng người bạn thân lâu năm - cầu thủ Văn Toàn - vẫn là đề tài mà cô không biết nên… cười hay nên khóc mỗi khi nhắc đến.

Từ lâu, Hòa Minzy và Văn Toàn đã được khán giả yêu mến bởi tình bạn đặc biệt. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các khoảnh khắc thân thiết, thoải mái trêu chọc và quan tâm đối phương như người thân trong gia đình. Chính sự ăn ý tự nhiên ấy khiến dân mạng nhiều lần "ghép đôi" và không ngừng hy vọng về một cái kết đẹp.

Tuy nhiên, Hòa Minzy từng nhiều lần khẳng định giữa cô và Văn Toàn chỉ là tình bạn trong sáng, không hơn không kém. Dù vậy, mỗi lần bị nhắc tên cùng "người bạn tri kỷ" này, phản ứng đáng yêu của Hòa vẫn khiến mọi người phải bật cười và… đẩy thuyền thêm một chút nữa.

Phía dưới phần bình luận, netizen rần rần để lại lời nhắn: "Cô dâu Hòa Minzy lại giận rồi kìa", "Đừng khóc nữa chị ơi, fan chỉ thương chị với anh Toàn thôi mà", "Hòa khóc kiểu này thì ai mà không yêu được cơ chứ!"...

Có lẽ, dù có khẳng định bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì với khán giả, Hòa Minzy - Văn Toàn vẫn mãi là "cặp đôi bạn thân dễ thương nhất showbiz Việt".



