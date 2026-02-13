Hoà Minzy tất niên cùng hội Văn Hậu-Hải My tại khu biệt thự sang chảnh, pháo hoa tưng bừng, "chủ nợ" Văn Toàn "đã căng"

Không khí cuối năm tại khu biệt thự sang chảnh nơi vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My và Nguyễn Thành Chung - Ngô Tố Uyên sinh sống trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi Hoà Minzy xuất hiện trong buổi tiệc tất niên thân mật cùng hội bạn thân.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Hoà Minzy rạng rỡ bên dàn cầu thủ và nàng WAG đình đám. Hội bạn thân gồm vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, Nguyễn Thành Chung - Ngô Tố Uyên, Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang tụ họp đông đủ, tạo dáng vui nhộn giữa sân khu biệt thự. Ai nấy đều diện đồ giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất "nhà giàu", đúng chuẩn cuộc sống của dàn cầu thủ top đầu.

Bữa tiệc tất niên diễn ra ấm cúng nhưng không kém phần hoành tráng. Khi màn đêm buông xuống, cả hội cùng nhau đốt pháo hoa rực rỡ, ánh sáng bừng lên giữa khu dân cư cao cấp, khép lại một năm nhiều dấu ấn.

Đáng chú ý, trong khung hình còn có có tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - người bạn thân hơn 10 năm của Hoà Minzy, thường được cư dân mạng gọi vui là "chủ nợ quốc dân" vì những màn "đòi nợ" Hoà Minzy cực lầy lội. Biểu cảm trầm ngâm, ánh mắt xa xăm của Văn Toàn khi ngồi một góc lập tức trở thành đề tài bàn tán, tạo nên khoảnh khắc viral trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, trong bức ảnh tập thể còn có sự xuất hiện của Phạm Lý Đức - cầu thủ U23 Việt Nam đang gây chú ý thời gian gần đây. Sự góp mặt của gương mặt trẻ này khiến bữa tiệc càng thêm đông vui, đúng chất "đại hội anh em".

Giữa tình bạn bền chặt, những mối quan hệ thân thiết kéo dài cả thập kỷ và cuộc sống đủ đầy nơi khu biệt thự cao cấp, buổi tất niên của hội cầu thủ và nàng WAG đình đám không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc cuối năm, mà còn là minh chứng cho tình bạn bền vững trong giới cầu thủ Việt.