Hoà Minzy làm lộ bạn gái Văn Toàn

Trên mạng xã hội, Hoà Minzy mới đây khiến dân tình rần rần khi khoe đã trả cho Văn Toàn 300 triệu đồng, sắp chính thức "tất toán" khoản nợ từng là chủ đề cực hot giữa cả hai. Hoà Minzy hài hước viết: "Cũng đến ngày phải trả nợ rồi - chủ nợ khổ nhất Việt Nam. Ủa hôm trước status xây nhà, xin đồ em đã chặn nó rồi ai gửi cho nó đấy, làm nó ráo riết đòi nợ em đây. Còn 1 khoản bé bé nữa thôi là hết nha bạn. Cuối năm tôi vui thì tôi trả nốt".

Và như một thói quen, bên dưới phần bình luận, netizen thi nhau "đẩy thuyền" Hoà Minzy - Văn Toàn. Có người trêu: "Thay vì trả sao không lấy luôn chủ nợ?", nữ ca sĩ liền đáp cực khéo: "Tại không có yêu chủ nợ. Đơn giản thế mà anh cũng hỏi!".

Văn Toàn và Hoà Minzy là cặp bạn thân đình đám showbiz Việt

Hoà Minzy gửi tiền trả nợ Văn Toàn

Không chỉ vậy, Hoà Minzy còn cho biết trả nợ cho Văn Toàn xong cô nàng còn đi lấy chồng. Tưởng đâu chỉ là màn "tung hứng" vui vẻ, thế nhưng điều khiến dân tình chú ý hơn cả là ở phần tương tác sau đó, Hoà Minzy được fan nhắc khéo: "Tội nghiệp cho Văn Toàn đang bị chấn thương không đi đá bóng được. Em Hoà về chăm sóc cho Văn Toàn đi em!" - và nữ ca sĩ liền trả lời khiến ai nấy giật mình: "Toàn có người yêu Toàn chăm. Em không có chăm nha".

Câu trả lời nhẹ tênh nhưng lập tức gây "bão" mạng, bởi đây là lần đầu tiên Hoà Minzy vô tình xác nhận Văn Toàn đã có bạn gái. Bình luận của cô khiến dân mạng nửa bất ngờ, nửa tiếc nuối cho "chiếc thuyền" Hoà Minzy - Văn Toàn vốn được yêu mến suốt nhiều năm.

Phía dưới bài viết, cư dân mạng rôm rả: "Ủa, vậy là Toàn có bồ thật rồi hả trời?", "Hoà Minzy vừa dập thuyền, vừa khui tin luôn, chị chơi lớn quá!", "Tình bạn Hoà Minzy và Văn Toàn vẫn đáng yêu như xưa, chỉ là không có 'tình yêu' thôi"...

Từ sau khi công khai mối quan hệ bạn bè thân thiết với Văn Toàn, Hoà Minzy và nam cầu thủ thường xuyên trêu chọc nhau trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ liên tục "đẩy thuyền". Nhưng với chia sẻ mới nhất này, có lẽ "con thuyền Toàn - Hoà" chính thức… cập bến tình bạn thật rồi!

Văn Toàn và Hoà Minzy tương tác hài hước



