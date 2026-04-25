Hòa Minzy khiêu vũ "tình bể bình" bên chồng quân nhân, Doãn Hải My liền ủng hộ, một cầu thủ nhận xét phũ phàng

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã khiến dân tình một phen "quắn quéo" khi đăng tải đoạn video khiêu vũ đầy lãng mạn bên ông xã quân nhân Thăng Cương. Dưới ánh bình minh rực rỡ trên bờ biển, cả hai trao nhau những cử chỉ tình tứ, chậm rãi xoay người theo điệu nhạc như một thước phim điện ảnh.

Ngay lập tức, động thái này đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía bạn bè và người hâm mộ. Đáng chú ý, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - đã nhanh tay chia sẻ lại đoạn video này như một cách ủng hộ và chúc phúc cho hạnh phúc viên mãn của người chị thân thiết. Có thể thấy, mối quan hệ giữa dàn WAGs và các nghệ sĩ trong hội bạn này vô cùng khăng khít.

Tuy nhiên, đang lúc bầu không khí đang vô cùng ngọt ngào thì "thánh lầy" của ĐT Việt Nam - hậu vệ Thành Chung lại xuất hiện và dội ngay một gáo nước lạnh. Vốn tính hay đùa, Thành Chung chẳng ngại ngần nhận xét về kỹ năng vũ đạo của đồng chí Thăng Cương: "Ông anh nhìn khiêu vũ cứng như em vậy!".

Không chịu để yên cho cậu em "dìm hàng" chồng mình, Hòa Minzy lập tức đáp trả đầy bênh vực: "Cũng đẹp đây thây. Mày cứ chê". Thế nhưng, sự kiên trì của Thành Chung vẫn chưa dừng lại ở đó. Nam cầu thủ tiếp tục bày tỏ sự ngờ vực về vẻ mặt có phần "nghiêm túc" của Thăng Cương trong clip: "Chắc không phải bị bắt ép đâu chị nhỉ?".

Màn tương tác qua lại khiến netizen được một phen cười nghiêng ngả. Được biết, Hòa Minzy có mối quan hệ cực thân với dàn cầu thủ như Văn Toàn, Thành Chung, Văn Hậu, Đức Chinh... Hội bạn này thường xuyên tụ tập ăn uống, xuất hiện trong các sự kiện trọng đại của nhau và không ngại troll nhau trên mạng xã hội.

Chính sự tự nhiên, không khoảng cách này đã khiến người hâm mộ càng thêm yêu quý tình bạn xuyên lĩnh vực giữa nghệ sĩ và các cầu thủ.