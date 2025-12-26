Hoà Minzy đi chơi cùng dàn cầu thủ đình đám bóng đá Việt nhưng dân tình chỉ gọi tên một người

Trong giới giải trí Việt, hiếm có nghệ sĩ nào duy trì được mối quan hệ bền chặt và gắn bó mật thiết với giới cầu thủ như Hòa Minzy. Cô không chỉ là một fan hâm mộ bình thường mà còn là một người bạn, một người chị thân thiết với nhiều cầu thủ. Cô thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu quan trọng của đội tuyển, cổ vũ hết mình trên khán đài và sau đó là những khoảnh khắc đi chơi đời thường gần gũi.

Như mới đây, dịp giáng sinh Hoà Minzy lại hội ngộ dàn cầu thủ Việt Nam Văn Toàn, vợ chồng Thành Chung, vợ chồng Văn Hậu và vợ chồng Hà Đức Chinh. Trong bức ảnh được trung vệ Thành Chung chia sẻ lên mạng xã hội, hội cầu thủ cùng nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã cùng tụ tập ở căn biệt thự mới khánh thành nhà Thành Chung - Tố Uyên.

Hoà Minzy hội ngộ dàn cầu thủ (Ảnh: FBNV)

Bức ảnh đăng tải lập tức gây sốt mạng xã hội bởi toàn các gương mặt nổi tiếng xuất hiện trong ảnh. Bên dưới phần bình luận dân tình liên tục gọi tên Văn Toàn. Thời gian qua, Văn Toàn và Hoà Minzy được netizen "đẩy thuyền". Văn Toàn là một trong những cầu thủ đầu tiên mà Hoà Minzy quen biết sau khi thành công tại Học viên ngôi sao. Sau gần 11 năm, không chỉ giữ tình bạn khăng khít cả hai còn được dân tình đẩy thuyền thành một cặp.

Lần trước đó, nhóm anh chị em thân thiết này đến thăm nhà Văn Hậu dịp tết 2025 (Ảnh: FBNV)

Hội cầu thủ cùng vợ đến xem Hoà Minzy hát (Ảnh: FBNV)

Nữ ca sĩ thân với dàn WAGs (Ảnh: FBNV)

Hoà Minzy cùng hội WAGs trong lễ ăn hỏi của Văn Hậu và Hải My (Ảnh: FBNV)



