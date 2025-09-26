Hoà Minzy đeo túi Chanel do Văn Toàn tặng, viết caption ngọt ngào, cách phản ứng khi netizen "đẩy thuyền" gây chú ý

Hoà Minzy những ngày này đang ở Nga để ủng hộ người em thân thiết - Đức Phúc - trong một cuộc thi quốc tế đình đám. Trong chuyến đi kết hợp du lịch, cô nàng liên tục khiến người hâm mộ "tan chảy" với loạt ảnh check-in lãng mạn. Trong khung cảnh trời thu lá vàng rơi, giọng ca Bắc Bling diện outfit ngọt ngào: áo kẻ hồng pastel mix chân váy trắng, điểm xuyết chiếc mũ bucket nữ tính. Tuy nhiên, spotlight lại không nằm ở visual nàng thơ của Hoà Minzy, mà thuộc về chiếc túi Chanel sang chảnh cô đeo trên vai.

Chiếc túi này không hề xa lạ, bởi đó chính là item Hoà Minzy được tặng dịp sinh nhật tuổi 30. Điểm đặc biệt là cô nàng đã tự mua túi rồi vui vẻ… trừ thẳng vào khoản nợ đang nợ Văn Toàn theo lời đề nghị của chàng cầu thủ. Bởi vậy, chiếc túi Chanel được xem là món quà Văn Toàn tặng sinh nhật cô bạn thân. Đi Nga lần này, Hoà Minzy mang theo chiếc túi yêu thích, nữ ca sĩ còn đăng caption "ngọt như mía lùi": "Em bé của anh".

Hoà Minzy đeo chiếc túi Chanel do Văn Toàn tặng

Fan ngay lập tức nháo nhào, vừa tò mò vừa thích thú. Một netizen còn bình luận thẳng thắn: "Anh tặng túi à chị Hoà". Ai ngờ, Hoà Minzy liền đáp cực dứt khoát: "Không em". Phản ứng nhanh - gọn - lẹ, không vòng vo khiến cộng đồng mạng vừa bật cười vừa gật gù vì cách cô nàn "né" những màn "đẩy thuyền" với cậu bạn thân Văn Toàn.

Tình bạn 10 năm, hiếm có trong giới showbiz - bóng đá

Sở dĩ netizen đặc biệt quan tâm đến mỗi lần Hoà Minzy và Văn Toàn được nhắc chung là vì cả hai đã gắn bó với nhau hơn một thập kỷ. Trải qua thời gian dài, với nhiều biến chuyển trong công việc và cuộc sống, Hoà Minzy và Văn Toàn vẫn giữ được tình cảm trong sáng, bền bỉ. Từ khi Văn Toàn còn là chàng cầu thủ trẻ của HAGL, Hoà Minzy đã đồng hành, cổ vũ hết mình trên sân cỏ. Đổi lại, Văn Toàn cũng luôn ở cạnh Hoà trong những giai đoạn sự nghiệp khó khăn, từng nhiều lần giúp đỡ cô cả về tinh thần lẫn vật chất.

Fan hâm mộ không ít lần chứng kiến những màn tương tác "có một không hai" giữa hai người: từ việc Hoà Minzy gọi Văn Toàn là "chủ nợ quốc dân", đến những lần cả hai công khai "bóc phốt" nhau trên mạng xã hội. Dù thoải mái trêu chọc, cả hai vẫn thể hiện sự tin tưởng, thân thiết mà không cần phải chứng minh nhiều.