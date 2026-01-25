'Hỏa lực' U23 Việt Nam mạnh thứ hai giải U23 châu Á, vượt mặt nhiều ông lớn

Giải U23 châu Á 2026 khép lại sau 32 trận đấu với tổng cộng 73 bàn thắng được ghi. Trong hành trình tại Saudi Arabia, U23 Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét với 10 bàn thắng, thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự sân chơi U23 châu lục.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik khởi đầu giải đấu đầy ấn tượng. Ở trận ra quân, U23 Việt Nam đánh bại Jordan 2-0, trước khi lần lượt vượt qua Kyrgyzstan 2-1 và Saudi Arabia 1-0 để đứng đầu bảng A.

Tiến vào vòng tứ kết, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại UAE 3-2 sau 120 phút nghẹt thở. Ở bán kết, đoàn quân áo đỏ không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Trung Quốc và chấp nhận thất bại 0-3.

Tuy nhiên, ở trận tranh hạng ba, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn quả cảm khi hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút thi đấu, trước khi giành chiến thắng 7-6 trên loạt sút luân lưu cân não.

Trong hành trình giàu cảm xúc ấy, Nguyễn Đình Bắc là cái tên nổi bật nhất trên hàng công U23 Việt Nam. Anh ghi tới 4 bàn thắng, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.

Đáng chú ý, dù chỉ đá chính 2 trong tổng số 6 trận do phải thi đấu với thể trạng chưa hoàn toàn sung mãn vì chấn thương, Đình Bắc vẫn ghi dấu ấn đậm nét với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc.

Ngoài Đình Bắc, các cầu thủ Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Minh Phúc, Hiểu Minh và Lê Phát mỗi người đóng góp một bàn thắng. Bàn còn lại đến từ pha phản lưới nhà của Khristiyan Brauzman (U23 Kyrgyzstan).

Với 10 bàn thắng, U23 Việt Nam trở thành đội có hàng công mạnh thứ hai giải đấu, chỉ xếp sau U23 Nhật Bản (16 bàn). Thành tích này vượt trội so với nhiều “ông lớn” của bóng đá châu Á như Hàn Quốc (8 bàn), Úc, Jordan, UAE (5 bàn). Ngay cả U23 Trung Quốc, đội giành ngôi á quân, cũng chỉ ghi được 4 bàn, kém U23 Việt Nam tới 6 pha lập công.

Với 10 bàn, U23 Việt Nam cũng thiết lập kỷ lục ghi bàn tốt nhất tại các kỳ U23 châu Á. Trước đó, thành tích cao nhất là 8 bàn thắng vào năm 2018, giải đấu mà U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo từng đi tới trận chung kết.