Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!

Bên cạnh sự nghiệp, Thu Hoài đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Cô cùng ông xã là HLV pickleball thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng tràn ngập tình yêu, đặc biệt là những shoot hình bầu bí cực “visual” vừa đáng yêu vừa thời thượng. Trong bộ ảnh mới, có thể thấy rõ tình cảm ngọt ngào, sự quan tâm và đồng hành của ông xã dành cho Thu Hoài - từ ánh mắt trìu mến đến những cử chỉ nhẹ nhàng, khiến người xem không khỏi ghen tỵ