Cú đúp của Hồ Thanh Minh giúp Hà Nội FC thắng ngược Hà Tĩnh 2-1 dù phải chơi thiếu người trong hiệp hai.

Tối 28/11 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước Hà Tĩnh ở vòng 9 V.League. Dù thủng lưới trước và mất người do Adriel Silva nhận thẻ đỏ, đội bóng Thủ đô tạo nên màn ngược dòng trong vòng 2 phút. Hồ Thanh Minh là “người hùng” của câu lạc bộ Hà Nội với cú đúp bàn thắng.

Hà Nội FC kiểm soát bóng 61% nhưng chỉ tung ra được 6 cú sút trong cả trận. Những con số này cho thấy đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn, kể cả trước khi phải chơi thiếu người. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm bóng 39%, chỉ có 3 pha dứt điểm nhưng lại là đội ghi bàn trước.

Hà Nội FC (áo tím) chật vật trước Hà Tĩnh. (Ảnh: Như Đạt)

Hà Nội FC nhập cuộc chủ động và giữ bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự kín kẽ của đội khách. Phút 20, Hà Tĩnh tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Văn Đức bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi cho Atshimene, nhưng cú dứt điểm một chạm của tiền đạo này không thắng được thủ môn Văn Chuẩn.

Đội chủ nhà dần gia tăng sức ép. Phút 38, Công Nhật tạt bóng từ cánh trái để Nguyễn Văn Tùng bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hai đội rời sân nghỉ với tỷ số 0-0 sau hiệp đấu không có quá nhiều cơ hội rõ rệt.

Bàn thắng bất ngờ đến với Hà Tĩnh ở đầu hiệp hai. Atshimene tung cú sút từ rất xa tưởng như không nguy hiểm. Tuy nhiên, sau 2 nhịp đập đất, đường bóng trở nên khó chịu khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn không cản phá được.

Hồ Thanh Minh giúp Hà Nội FC thắng 2-1. (Ảnh: Như Đạt)

Hà Nội FC lập tức đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, khi sức ép chưa mang lại hiệu quả, đội chủ nhà còn rơi vào thế thiếu người ở phút 81. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Adriel vì hành động trả đũa đối với Luiz Antonio.

Trong thế 10 đấu 11, Hà Nội FC bất ngờ tạo nên màn ngược dòng chớp nhoáng. Phút 83, Andrew Jung đỡ bóng lập bập trong vòng cấm. Hồ Thanh Minh lập tức chớp thời cơ dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1.

Hà Tĩnh chưa kịp tận dụng lợi thế hơn người thì tiếp tục nhận bàn thua. Từ quả phạt góc, Thanh Minh bật cao đánh đầu đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn 2-1. Đội chủ nhà nỗ lực bảo vệ tỷ số trong thời gian còn lại. Nguyễn Thành Chung một lần cứu nguy trên vạch cầu môn.

Đội khách không kịp gỡ hòa. Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1.