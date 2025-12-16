Hồ sơ khủng của ngôi sao Philippines khóc nức nở 15 phút vì thua U22 Việt Nam

Kết thúc trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines, Santiago Rublico lập tức đổ gục xuống sân và khóc nức nở.

Bàn thua của U22 Philippines xuất phát từ pha phòng ngự chưa mấy hợp lý của Rublico cùng đồng đội. Ngay sau đó, Philippines lại nhận thêm bàn thua và thất bại chóng vánh chỉ trong 5 phút cuối.

Đình Bắc và đồng đội có một trận đấu vất vả nhưng thắng xứng đáng.

Dù vậy kết quả này vẫn quá nghiệt ngã với U22 Philippines bởi họ cũng đã nỗ lực đến phút cuối cùng.

Không chỉ Rublico mà nhiều cầu thủ khác của Philippines cũng khóc nức nở.

Lý Đức, Trung Kiên và Thanh Nhàn mong muốn động viên Rublico nhưng không có tác dụng.

Rublico sinh năm 2005, được định giá 100.000 euro (tương đương 1,3 tỷ đồng). Anh từng thi đấu 2 trận tại UEFA Youth League (Cúp C1 châu Âu cho các đội trẻ) cho Atletico Madrid.