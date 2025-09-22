Hổ phụ sinh hổ tử: Ái nữ nhà võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất giành liên tiếp 2 HCB ở giải Muay trẻ thế giới

Trong làng võ Việt Nam nhắc đến Nguyễn Trần Duy Nhất người ta nhớ ngay đến hình ảnh "độc cô cầu bại" Muay Thái với bảng thành tích lẫy lừng. Mới đây, cô con gái nhỏ của anh - bé An Nhiên - cũng đang nối gót cha trên con đường võ thuật đầy kiêu hãnh.

Tại Giải vô địch Muay trẻ thế giới 2025 do Liên đoàn Muay Thái Quốc tế (IFMA) tổ chức, An Nhiên đã xuất sắc giành về cho Việt Nam 2 tấm Huy chương Bạc ở hai nội dung: Waikru đơn nữ lứa tuổi 10-11 và Đối kháng nữ hạng cân 44kg lứa tuổi 10-11.

Hình ảnh An Nhiên diện bộ trang phục thi đấu truyền thống, tự tin đứng trên sàn quốc tế, tay giơ cao huy chương bạc lấp lánh bên cạnh người cha kiêu hãnh cầm quốc kỳ, đã khiến cộng đồng võ thuật và người hâm mộ vô cùng xúc động.

Có thể thấy, máu võ thuật đã chảy trong huyết quản của An Nhiên từ rất sớm. Không chỉ mang trong mình tình yêu Muay Thái như cha, cô bé còn thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường, tinh thần quyết tâm và phong thái tự tin đáng nể so với lứa tuổi.

Thành tích này không chỉ mở đầu cho một chặng đường hứa hẹn của An Nhiên mà còn góp phần khẳng định vị thế vững vàng của Muay Việt trên đấu trường thế giới. Có lẽ, từ nay, người hâm mộ võ thuật Việt Nam không chỉ gọi tên Nguyễn Trần Duy Nhất - "độc cô cầu bại", mà còn sẽ dõi theo từng bước trưởng thành của An Nhiên, nối dài niềm tự hào của gia đình và quốc gia.

Kết thúc giải vô địch Muay trẻ thế giới 2025, đội tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ với 4 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ. 4 HCV thuộc về: Bùi Ngọc Huyền nội dung 60kg 11-13; Bành Thế Minh nội dung Waikru 14-15; Đinh Văn Đức Anh, Mai Tuấn Huy nội dung Maimuay 14-15.

Chủ nhân của HCB: Hà Bảo Ngọc, Mê Thị Vân nội dung Maimuay 14-15; Trần Huỳnh An Nhiên nội dung 44kg 10-11, nội dung waikru 10-11; Đặng Văn Phong nội dung waikru 16-17; Vũ Ngọc Trang, Đinh Quỳnh Nga nội dung Maimuay 16-17; Mê Thị Vân nội dung 38kg 14-15; Bành Thế Minh nội dung 45kg 14-15; Hà Bảo Ngọc nội dung 40kg 14-15; Phạm Tấn Vàng nội dung 91kg 16-17.

6 HCĐ thuộc về: Mông Thị Kiều Trang, Kiều Thị Kim Ngân nội dung Maimuay 12-13; Kiều Thị Kim Ngân nội dung 42kg 12-13; Mông Thị Kiều Trang nội dung 48kg 12-13; Vũ Ngọc Trang nội dung 60kg 16-17; Nguyễn Gia Vỹ nội dung waikru 16-17; Đinh Quỳnh Nga nội dung 42kg 16-17.