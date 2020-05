Bất chấp nhiều khuyến cáo, thì các nhà quản lý bóng đá Anh vẫn đang duy trì nỗ lực đưa bóng đá trở lại, dù thực tế nước Anh đang là "vùng dịch chết choc nhất châu Âu" với gần 35.000 người tử vong - đã vượt rất xa 2 tâm dịch trước đó là Italia và Tây Ban Nha. Và HLV Nigel Pearson mới đây góp thêm sự phản đối bằng những cánh báo, được The Times trích dẫn: "Chúa đã ngăn chúng ta có chịu một ca tử vong. Nhưng mọi người đang nhắm mắt trước những mối đe dọa. Vâng, chúng tôi đều muốn khởi động lại bóng đá, nhưng chỉ khi nào nó thật sự an toàn. Chúng tôi có lý do để thận trọng. Bỏ qua các cảnh báo là điều ngu ngốc".

Quả thật, không thể lấy Bundesliga ở Đức hay La Liga ở Tây Ban Nha là mục tiêu đưa Premier League trở lại, bởi mọi thống ở Anh đều đang chỉ ra nhiều lo ngại. Cần biết rằng thời điểm gần nhất nới rộng phong tỏa thêm 3 tuần, vào ngày 16-4 và tính đến cho đến cuối tháng, thì số người chết tại Anh đã tăng từ ít nhất 13.700 người chết lên đến hơn 26.000. Và nếu tính từ thời điểm đầu tháng 5 khi Thủ tướng Anh, Boris Johnson tự tin tuyên bố đã qua đỉnh dịch, thì con số tử vong đã tăng từ 26.771 ca lên 34.466 tính đến hết hôm qua.

HLV Nigel Pearson nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi phải cố gắng tin vào lời khuyên từ Chính phủ Anh, rằng chúng ra đã đạt đến đỉnh dịch, nhưng rõ ràng vẫn còn một số lượng đáng kinh ngạc các ca tử vong. Số người chết ở Anh là khoảng từ 33.000 đến 38.000, con số đủ lấp đầy sân vận động của CLB chúng tôi. Cần có một suy nghĩ thật sự tỉnh táo!".