HLV Vũ Tiến Thành trở lại HA.GL

HLV Vũ Tiến Thành trong giai đoạn tham gia vào khu kỹ thuật CLB Ninh Bình. Ảnh: NBFC

Ông Vũ Tiến Thành cập bến CLB Ninh Bình vào đầu giai đoạn 2 theo dạng biệt phái từ CLB HA.GL. Từ giữa giai đoạn 2, sau khi HLV người Hàn Quốc Bae Ji Won đến với đội bóng này, ông Vũ Tiến Thành chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật và đến trước vòng 24, nhà cầm quân này đã hoàn thành nhiệm vụ biệt phái của bầu Đức.

Dù HLV Vũ Tiến Thành Trở về lại đội bóng phố Núi, nhưng khu kỹ thuật của đội bóng này cũng không biến động khi từ đầu mùa, ghế HLV trưởng đội này do ông Lê Quang Trãi lèo lái. Ông Thành đóng vai trò Giám đốc kỹ thuật CLB HA.GL và Giám đốc học viện HA.GL.

Đến nay, đội bóng phố Núi vẫn còn trong nhóm nguy cơ xuống hạng Nhất mùa tới khi chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 5 điểm và PVF 4 điểm. Việc cứ mãi… ở lâu ở khu vực này có phần đến từ sự chủ quan của BHL đội bóng này, nhất là qua trận thua khó hiểu trước PVF để tự mình gia nhập vào nhóm nguy hiểm.

Loạt trận thiếu ổn định về phong độ, HA.GL tự làm khó mình ở cuộc đua trụ hạng. Ảnh: MINH TRẦN

Lịch thi đấu còn lại cùng điểm số cách biệt, HA.GL vẫn là đội chiếm ưu thế ở cuộc đua trụ hạng, nhưng tiếp tục làm chính người hâm mộ đội bóng này “lên ruột” khi không còn hình ảnh mạnh mẽ, chơi đẹp như lứa của Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… trước kia.

Sự trở lại khu kỹ thuật của HLV Vũ Tiến Thành hy vọng sẽ giúp Ban huấn luyện đội bóng này mạnh trở lại, lấy lại thăng bằng trong giai đoạn quan trọng hiện nay.