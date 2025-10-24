HLV Vũ Hồng Việt chia tay Thép Xanh Nam Định?

HLV Vũ Hồng Việt xin từ chức sau trận thua Gamba Osaka

Sau 2 mùa giải liên tiếp vô địch LPBank V-League, Thép Xanh Nam Định bất ngờ sa sút không phanh. Họ khởi đầu mùa giải mới 2025/26 bằng trận thua Công an Hà Nội 2-3 ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia và không thể tạo ra sự ổn định như kỳ vọng.

Thép Xanh Nam Định thắng ở trận ra quân ở cả ba giải đấu quan trọng là V-Leaague, Cúp C2 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, họ chưa từng thắng 2 trận liên tiếp kể từ đầu mùa giải. Phong độ phập phù khiến đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt chịu nhiều chỉ trích.

Giữa tuần này, Thép Xanh Nam Định thua đậm Gamba Osaka 1-3 trên sân khách, kéo dài chuỗi trận tệ hại. Đây là trận thua thứ 3 trong 4 trận gần nhất của đội bóng thành Nam. Trước đó, họ đã thua Công an Hà Nội và Becamex TP.HCM ngay trên sân nhà Thiên Trường và rơi xuống hạng 10 tại V-League, chỉ hơn đội bét bảng HAGL 4 điểm.

Theo các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chủ yếu khiến Thép Xanh Nam Định lao dốc là sự sa sút của các nội binh cùng chiến thuật thiếu đột biến của HLV Vũ Hồng Việt. Với việc vô địch V-League 2 năm liên tiếp, nhiều trụ cột của đội bóng áo trắng dường như đã đánh mất động lực chiến thắng.

Các nguồn tin uy tín cho biết HLV Vũ Hồng Việt đã quyết định chia tay Thép Xanh Nam Định ngay sau thất bại trước Gamba Osaka. Đội chủ sân Thiên Trường nhiều khả năng sẽ đưa ra thông báo chính thức vào hôm nay, cho dù họ muốn HLV Vũ Hồng Việt dẫn dắt thêm một trận đấu nữa để có thời gian tìm người thay thế.

HLV Vũ Hồng Việt sinh năm 1979. Ông từng là cầu thủ thi đấu cho Hà Nội ACB, HAGL và Hòa Phát Hà Nội. Ông bắt đầu công tác huấn luyện từ năm 2011 với vai trò trợ lý ở Trẻ Hà Nội. Sau đó, ông trở thành HLV trưởng U15 và U19 Việt Nam trước khi thử sức ở V-League với Quảng Nam vào năm 2019.

Sau khi giúp Quảng Nam trụ hạng thành công, ông Vũ Hồng Việt gia nhập ban huấn luyện tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Đến cuối tháng 8/2022, ông được Thép Xanh Nam Định bổ nhiệm thay HLV Nguyễn Văn Sỹ và tại vị từ đó đến nay. Dưới thời HLV Vũ Hồng Việt, Nam Định giành 2 chức vô địch V-League vào các năm 2024 và 2025.