HLV V.League mong đội U22 'cay cú nghề nghiệp' để không thua đậm tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo triệu tập 24 cầu thủ U22 đối đầu tuyển Việt Nam, trong số này chỉ có 5 cái tên thường xuyên đá chính cho một CLB ở V.League ở mùa giải 2020 gồm Trần Văn Công, Nguyễn Văn Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Dụng Quang Nho (HAGL), Mai Xuân Quyết (Nam Định).

4 cầu thủ khác cũng thi đấu ở V.League nhưng vẫn chỉ được xếp trên ghế dự bị. Phần còn lại một số thi đấu ở Giải hạng Nhất, phần đông thuộc đội trẻ của các CLB Việt Nam.

U22 Việt Nam lúc này gồm nhiều cầu thủ chưa được trải nghiệm môi trường bóng đá đỉnh cao (Ảnh: Hiếu Lương)

Quan điểm chung của những người làm chuyên môn khẳng định U22 Việt Nam lúc này có chất lượng kém hơn nhiều so với lứa dự SEA Games 2019 và rất xa so với thế hệ giành HCB U23 châu Á 2018. So với ĐTQG, sự so sánh trở nên khập khiễng.



Từ đây, những lo ngại về việc U22 Việt Nam trở thành "bia tập bắn" của ĐTQG bắt đầu thành hình. Điều đó hoàn toàn có cơ sở khi những cái tên ở ĐTQG đều thuộc diện hay nhất ở vị trí của mình tại Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề này với HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ông không nghĩ U22 Việt Nam sẽ quá lép vế. Vị HLV có nhiều năm làm đào tạo trẻ cho rằng các cầu thủ U22 cần có sự cay cú trong tinh thần.

"ĐTQG rất mạnh, toàn cầu thủ tốt. Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo sẽ cho cầu thủ tân binh đá, phải thử chứ vì cầu thủ cũ đã biết rồi. Đội U22 cũng có tân binh, cũng mới lên nên phải kiểm tra. Chất lượng hai đội tôi nghĩ cũng hơi cách xa. Tôi hy vọng các em có hơi cay cú nghề nghiệp để làm sao không thua thiệt trước các đàn anh ở ĐTQG", HLV Phạm Minh Đức nói.

Ông chia sẻ thêm: "Tỷ số đậm thì tôi cũng không nghĩ thế đâu. Thế trận của U22 Việt Nam có thể không bằng nhưng để ĐTQG thắng đậm thì cũng khó đấy".

Trần Văn Công (phải), một học trò của HLV Phạm Minh Đức, là cầu thủ hiếm hoi của U22 Việt Nam liên tục được đối đầu các đàn anh ở ĐTQG trong mùa giải 2020 (Ảnh: Hiếu Lương)

U22 Việt Nam sẽ chạm trán các đàn anh vào ngày 23/12 tại SVĐ Cẩm Phả. Sau đó 4 ngày, hai đội tái ngộ ở SVĐ Phú Thọ.

Đội hình đội tuyển Việt Nam hiện tại có hai cầu thủ thuộc lứa U22 là thủ môn Nguyễn Văn Toản và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Cả hai cùng sinh năm 1999. Con số đáng lẽ là ba nếu tiền vệ Hai Long (2000) không chấn thương.

HLV Park Hang-seo có thể chuyển hai cầu thủ này sang biên chế U22 Việt Nam là khả năng không thể loại trừ, bởi lẽ quân số đội tuyển Việt Nam đông hơn (35 so với 24).

Việc chất lượng đội hình đội tuyển Việt Nam chênh lệch quá xa U22 so với những năm trước cũng là một chủ đề mà VFF quan tâm. Giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi cho rằng một trong những điều phải làm là gia tăng số lượng HLV ở Việt Nam.

Trung bình 100.000 người Việt Nam mới có một HLV bóng đá. Con số này ở Nhật Bản là 5000 ở 4 cấp độ bằng C, B, A và Pro.

Gia tăng số lượng HLV vì vậy chính là một bước để tạo nên nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam tốt hơn và nối tiếp nhau trong tương lai.

Danh sách 24 cầu thủ U22 Việt Nam:

- Thủ môn (3): Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá), Trần Liêm Điều (Nam Định), Phạm Mạnh Cường (Viettel).

- Hậu vệ (6): Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Hoàng Hùng (Huế), Văn Công (Hà Tĩnh), Xuân Tân (Nam Định), Duy Kiên (HAGL)

- Tiền vệ (8): Hữu Thắng (Viettel), Văn Minh (Hà Tĩnh), Đức Hoàng (Hà Nội), Văn Hiếu (Nam Định), Sỹ Hoàng, Văn Việt (SLNA), Quang Nho (HAGL), Công Đến (PVF)

- Tiền đạo (7): Thanh Minh (Huế), Xuân Tú, Văn Đạt (Hà Nội), Xuân Quyết (Nam Định), Việt Cường (Bình Dương), Nguyên Hoàng (Sài Gòn), Minh Bình (Bà Rịa-Vũng Tàu).