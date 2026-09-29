HLV Việt Nam đưa đội tuyển Mỹ vào top 4 giải thế giới

Kỳ thủ Lê Quang Liêm đã khép lại giải đấu đầu tiên trên cương vị HLV đội tuyển Mỹ.

Tại giải Olympiad cờ vua 2026, Đại kiện tướng Lê Quang Liêm xuất hiện với vai trò HLV trưởng đội tuyển nữ Mỹ. Trải qua 11 ván đấu, các học trò HLV của Lê Quang Liêm bao gồm Carissa Yip, Alice Lee, Irina Krush, Abrahamyan và Rose Atwell có được 8 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.

Lê Quang Liêm là HLV trưởng đội tuyển cờ vua nữ Mỹ tại Olympiad cờ vua 2026

Khởi đầu ấn tượng nhưng những trận thua đáng tiếc trước tuyển Ấn Độ tại ván 6 và Armenia tại ván 8 khiến đội tuyển Mỹ không thể cạnh tranh huy chương và xếp thứ tư chung cuộc.

Tuy không giành huy chương ở hạng mục đồng đội, nhưng các học trò của HLV Lê Quang Liêm đã đạt được những dấu ấn ở hạng mục cá nhân. Kỳ thủ 16 tuổi Alice Lee giành HCV cá nhân ở bàn 2, trong khi kỳ thủ 23 tuổi Carissa Yip giành HCB cá nhân tại bàn 1.

Song song với công việc HLV, kỳ thủ Lê Quang Liêm vẫn thi đấu các giải cờ vua quốc tế với tư cách VĐV. Vài tuần trước, Đại kiện tướng 35 tuổi vừa vượt qua đối thủ nặng ký Hikaru Nakamura để vô địch giải cờ chớp trực tuyến danh giá Titled Tuesday.