HLV Velizar Popov và “duyên nợ” với trọng tài V-League

Cảm xúc bị dồn nén

Đây không phải lần đầu tiên vị thuyền trưởng của Thể Công Viettel phản ứng mạnh như vậy trước những quyết định của trọng tài. Trong 2 trận gần nhất tại V-League, đội bóng áo lính đã 3 lần bị VAR từ chối bàn thắng.

Tổ trọng tài điều hành trận Thể Công Viettel gặp Thanh Hóa ở vòng 18 V-League (Ảnh: VPF)

Ở chiến thắng 1-0 trên sân Hàng Đẫy tối 10-4, Trương Thanh Nam (CLB Thanh Hóa) có pha phạm lỗi nguy hiểm với Wesley Nata cuối hiệp 2. Trái với kỳ vọng của ban huấn luyện đội chủ nhà, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn chỉ rút thẻ vàng cho cầu thủ của đại diện xứ Thanh.

Lúc này, cảm xúc bị dồn nén từ trận hòa Nghệ An cuối tuần qua đã nhanh chóng bùng nổ. HLV Velizar Popov liên tục gây sức ép cho tổ trọng tài vì ông tin rằng thẻ vàng là quá nhẹ đối với tình huống đạp bóng của Thanh Nam.

Kết quả, chiến lược gia người Bulgaria phải nhận 2 thẻ vàng trong chưa đầy 1 phút. Bị đuổi khỏi sân, HLV Popov tức giận ném thẻ tác nghiệp, hậm hực tiến về cabin.

Mùa giải trước, nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng từng nhận thẻ đỏ khi còn dẫn dắt Thanh Hóa. Ở trận hòa 2-2 CLB TP HCM (hiện là Công an TP HCM) tại vòng 13 V-League 2024-2025, ông Popov nhận thẻ đỏ vì phản ứng quyết liệt khi cho rằng trọng tài Lê Vũ Linh liên tiếp làm mất cơ hội ghi bàn của đội bóng xứ Thanh.

Mang lại màu sắc riêng cho V-League

Đáng chú ý, chính trọng tài Vũ Linh là người bắt chính trong trận hòa 1-1 của Thể Công Viettel trước Nghệ An tuần trước. Một lần nữa, HLV Velizar Popov lên tiếng không hài lòng khi vị "vua áo đen" này từ chối bàn thắng của Lucas Vinicius.

Pedro Henrique lập công sau 2 lần Thể Công Viettel bị từ chối bàn thắng (Ảnh: VPF)

Đó cũng là lý do đội bóng áo lính đã gửi đơn đề nghị VPF mời trọng tài ngoại điều hành 2 trận gặp Ninh Bình tại vòng 21 V-League và bán kết Cúp Quốc gia. Trong văn bản, Thể Công Viettel nhấn mạnh trọng tài quốc tế sẽ "góp phần đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch trong công tác điều hành trận đấu".

HLV Velizar Popov (trái) thường xuyên phản ứng mạnh trước các quyết định của trọng tài (Ảnh: CLB Thể Công Viettel)

Ở một góc độ nào đó, cá tính mạnh của HLV Velizar Popov mang lại màu sắc riêng cho V-League. Ông đã xây dựng một CLB Thanh Hóa không bao giờ bỏ cuộc ngay cả những lúc khó khăn nhất. Đến với Thể Công Viettel, vị chiến lược gia này đã thành công tạo ra tập thể có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với Công an Hà Nội của HLV Mano Polking.

Sự bộc trực và dễ bùng nổ cảm xúc đã để lại hệ quả không nhỏ. Theo các tiền lệ kỷ luật trước đây, ông Popov có thể phải nhận án phạt tài chính khoảng 20 triệu đồng và bị đình chỉ 5 trận kế tiếp.



