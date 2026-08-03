Đông đảo HLV, VĐV thể thao thủ đô Hà Nội cùng tin rằng việc chính thức thực thi chế độ, chính sách mới sẽ mang đến sự khích lệ tinh thần rất lớn.

Tuyển thủ boxing Hà Thị Linh là một trong những gương mặt tiêu biểu của Thể thao Hà Nội và Thể thao Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND ngà 15-7-2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao Hà Nội trong thời gian tập trung, tập huấn và thi đấu chính thức vừa được chính thức được phổ cập các nội dung cụ thể tới từng HLV, VĐV của Thể thao Hà Nội tại ngày 31-7 vừa qua.

Nghị quyết trên được hiệu lực từ ngày 25-7-2026 theo quy định. Trong Nghị quyết mới này, các nội dung cụ thể đã được từng HLV, VĐV nắm bắt đối với chế độ, chính sách về tiền lương, dinh dưỡng, công tác phí, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, chữa trị chấn thương, chế độ đặc thù đối với VĐV nữ, HLV nữ và tiền thưởng cho thi đấu.

“Chúng tôi thấy đây là một trong những quyết sách phù hợp, kịp thời đối với thực tiễn hiện tại. HLV, VĐV có được những chính sách, chế độ mới, đặc biệt là trong vấn đề về tiền lương, thưởng, bảo hiểm là rất quan trọng”, đại diện Ban huấn luyện đội karate Hà Nội trao đổi.

Cùng quan điểm, các tuyển thủ của đội đấu kiếm Hà Nội cũng cho rằng: “Khi mức thưởng được nâng lên rõ rệt, tinh thần chúng tôi tự tin hơn để tập luyện và thi đấu nỗ lực giành thành tích. Đây cũng là những thu nhập chính đáng khi chúng tôi đạt được kết quả cao về chuyên môn”.

Trong khi đó, Ban huấn luyện đội cử tạ Hà Nội và đội điền kinh Hà Nội tin tưởng: “Mức thưởng tiếp tục rõ rệt trong các giải đấu ở từng cấp độ từ quốc gia, Đại hội thể thao toàn quốc cho đến SEA Games, ASIAD, Olympic. Một tấm HCV Olympic có thưởng 1 tỷ 750 triệu đồng và 1 HCV ASIAD có thưởng 140 triệu đồng là giá trị đáng kể vào lúc này”.

Tại Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ghi cụ thể, với HLV, VĐV không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mức hỗ trợ được quy định gồm: HLV đội tuyển 430.000 đồng/người/ngày, HLV đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu 360.000 đồng/người/ngày, VĐV đội tuyển 360.000 đồng/người/ngày, VĐV đội tuyển trẻ 150.000 đồng/người/ngày còn VĐV đội tuyển năng khiếu 110.000 đồng/người/ngày.

Trong khi đó, thành viên đội thể thao Hà Nội trong thời gian tập trung tập huấn trong nước được hưởng chế độ dinh dưỡng (tiền ăn) 300.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển, 250.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển trẻ và 190.000 đồng/người/ngày với đội tuyển năng khiếu.

Võ sĩ karate Đinh Thị Hương (đỏ) là gương mặt trọng điểm của Thể thao Hà Nội và đội karate Việt Nam lúc này. Ảnh: MINH CHIẾN

Khi tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao, mức dinh dưỡng tăng lên 400.000 đồng/người/ngày với đội tuyển và 300.000 đồng/người/ngày với đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu.

“Lúc này, tinh thần các VĐV đang rất tự tin để tập trung giành thành tích cao nhất. Chúng tôi hướng đến có những tấm huy chương giá trị ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”, HLV Vũ Văn Trung của đội bóng bàn Hà Nội trao đổi thêm. Các thành viên của đội tuyển bóng bàn Hà Nội được xem là những người có thể hưởng các mức khen thưởng mới sớm nhất nếu đạt được thành tích. Bởi, các tay vợt sẽ chuẩn bị thi đấu môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 từ ngày 8-8 tới 16-8 ở Hải Phòng sắp tới.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã có Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND (ngày 6-12-2023), trong đó có Quy định một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với VĐV, HLV đạt thành tích cao của thành phố Hà Nội. Trong đó các mức trợ cấp được ghi cụ thể. Nếu VĐV đạt HCV Olympic sẽ được trợ cấp 74,5 triệu đồng/tháng, HCB là 41 triệu đồng/tháng, HCĐ là 33,5 triệu đồng/tháng. Nếu giành huy chương tương ứng HCV, HCB, HCĐ sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng là 33,5 triệu đồng, 18,5 triệu đồng, 15 triệu đồng.

VĐV có HCV Đại hội thể thao toàn quốc sẽ được trợ cấp 7 triệu đồng/tháng, kéo dài trong 1 chu kỳ (4 năm).

HLV, VĐV có thành tích cao sẽ được khen thưởng các mức quan trọng. Ảnh: MINH MINH

Theo quy định mới, VĐV Thể thao Hà Nội sẽ được hưởng thưởng tương ứng 1 tỷ 750 triệu đồng, 1 tỷ 100 triệu đồng, 700 triệu đồng với mỗi kết quả HCV, HCB, HCĐ ở đấu trường Olympic. Mỗi tấm HCV, HCB, HCĐ Olympic trẻ sẽ được thưởng 70 triệu đồng, 35 triệu đồng, 30 triệu đồng. Thành tích HCV, HCB, HCĐ tại ASIAD sẽ được thưởng tương ứng mỗi huy chương là 140 triệu đồng, 85 triệu đồng, 55 triệu đồng còn mỗi tấm HCV, HCB, HCĐ SEA Games sẽ có thưởng tương ứng là 55 triệu đồng, 30 triệu đồng, 25 triệu đồng. VĐV giành HCV, HCB, HCĐ tại Đại hội thể thao toàn quốc sẽ lần lượt nhận thưởng 30 triệu đồng, 15 triệu đồng, 10 triệu đồng.