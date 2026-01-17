HLV UAE: "U23 Việt Nam quá mạnh, thua thế này tôi cũng thấy thanh thản"

“U23 UAE muốn vào bán kết nhưng bất thành. Nhưng tôi tự hào khi cầu thủ đã cống hiến hết mình trước một đối thủ mạnh như U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ về nước với tâm trạng thanh thản”, HLV Marcelo Broli nói sau khi đội bóng của ông thất bại 2-3 trước U23 Việt Nam tại tứ kết giải U23 châu Á 2026.

HLV Broli đánh giá cao U23 Việt Nam.

Trên sân Prince Abdullah Al Faisal, U23 UAE trải qua 120 phút rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính với U23 Việt Nam. Trong 2 hiệp chính, đội bóng Tây Á hai lần bị đẩy vào thế rượt đuổi khi Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc lần lượt lập công cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Junior Ndiaye và Mansoor Al Menhali cũng kịp lên tiếng, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước sang hiệp phụ, vấn đề thể lực bắt đầu khiến U23 UAE thất thế. Đội bóng của HLV Marcelo Broli không còn duy trì được cường độ pressing và dần bị tuyển Việt Nam dồn ép. Phút 101, Phạm Minh Phúc tung cú sút quyết đoán trong vòng cấm, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, khép lại hành trình của U23 UAE tại giải.

Thất bại này đánh dấu lần thứ tư U23 UAE dừng bước ở tứ kết. Đội bóng này vẫn chưa một lần giành quyền vào bán kết của giải U23 châu Á.

Với cá nhân HLV Marcelo Broli, ông đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, tạo ra được nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam.

Bước vào trận đấu, U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, trong khi đối thủ chấp nhận chơi phòng ngự, lùi đội hình về sân nhà. U23 UAE cho thấy họ đã nghiên cứu U23 Việt Nam rất kỹ, với việc chọn cách ưu tiên phòng thủ và chờ các cơ hội phản công nhanh.

Đồng thời, đội bóng này cũng sử dụng bóng bổng, bóng dài để tận dụng lợi thế của mình. Tuy nhiên cuối cùng, những điều đó đã không đủ để thầy trò HLV Marcelo Broli đi tiếp.

“Mọi thứ diễn ra như kế hoạch. U23 Việt Nam rất mạnh ở chuyển đổi trạng thái nhưng chúng tôi đã không cho họ bất kỳ cơ hội nào.

“Dẫu sao, đây vẫn là cơ hội cho các cầu thủ trẻ trưởng thành và vươn lên ĐTQG. Những kinh nghiệm tích lũy được, sự khó khăn rồi sẽ giúp họ tự tin hơn trong tương lai”, HLV Broli nhấn mạnh.