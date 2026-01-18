HLV U23 Uzbekistan: "Việt Nam sẽ biết cách tìm ra điểm yếu của Trung Quốc"

U23 Uzbekistan đã dừng bước đầy tiếc nuối ở tứ kết Giải U23 châu Á 2026 sau khi để thua U23 Trung Quốc trong loạt sút luân lưu (4–2), dù kiểm soát trận đấu suốt 120 phút. Sau trận, HLV Ravshan Khaydarov có những phân tích sâu sắc về lối chơi của đối thủ, đồng thời gửi gắm thông điệp và gợi ý chiến thuật cho U23 Việt Nam – đối thủ tiếp theo của Trung Quốc ở bán kết.

Ông Khaydarov thừa nhận đội nhà áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng không thể chuyển hóa thế trận thành bàn thắng. Theo nhà cầm quân người Uzbekistan, điểm mấu chốt dẫn đến thất bại là sự quyết liệt trong chiến thuật phòng ngự bên phía U23 Trung Quốc.

“Điểm mạnh của U23 Trung Quốc là sự kỷ luật và chặt chẽ. Họ thường cố gắng co hẹp khối đội hình ở trung lộ, từ đó ép chúng tôi phải đá hai biên hoặc dùng bóng dài.” — HLV Ravshan Khaydarov.

U23 Trung Quốc phòng ngự rất chặt trước Uzbekistan.

Đây là phân tích mà ông tin sẽ giúp U23 Việt Nam tìm ra cách tiếp cận trận bán kết, nhất là khi đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik sở hữu hàng thủ được tổ chức tốt và tận dụng triệt để ưu thế phòng ngự để lấn át thế trận.

Chiến lược gia Uzbekistan cũng bày tỏ niềm tin vào năng lực và bản lĩnh chiến thuật của ban huấn luyện U23 Việt Nam, cho rằng họ đủ khả năng khai thác điểm yếu của đối phương:

“Về điểm yếu, tôi tin ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ biết cách để tự tìm ra.” — HLV Ravshan Khaydarov.

Bên cạnh đó, ông đặt ra một góc nhìn sâu sắc về thực tế của bóng đá: dù thống kê trên giấy tờ có thể nghiêng hẳn về phía Uzbekistan, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng phản ánh đúng diễn biến thực sự của trận đấu:

“Chúng tôi áp đảo về mọi mặt thống kê. Nhưng bạn có nghĩ rằng tỷ số cuối cùng luôn phản ánh đúng diễn biến thực sự của trận đấu hay không?” — HLV Ravshan Khaydarov.

Ông cũng dành lời khen cho hệ thống phòng ngự của U23 Trung Quốc, thừa nhận rằng sự tổ chức và tính kỷ luật thép của họ nằm trong dự đoán từ trước:

“Hàng phòng ngự của U23 Trung Quốc được tổ chức rất tốt, và điều này thực tế nằm trong dự đoán của chúng tôi.” — HLV Ravshan Khaydarov.

Với những nhận định này, HLV Uzbekistan hi vọng rằng U23 Việt Nam có thể tận dụng thông tin chiến thuật để vượt qua U23 Trung Quốc trong trận bán kết sắp tới, tạo nên một bất ngờ thú vị tại giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ đụng độ nhau lúc 22h30 ngày 20/1 tới.

Đoàn Dự