HLV U23 Trung Quốc: "Có khoảng cách quá lớn giữa bóng đá Trung Quốc với Nhật Bản"

Đêm qua, U23 Trung Quốc gặp U23 Nhật Bản ở Chung kết U23 châu Á 2026. Những tưởng U23 Trung Quốc sẽ tạo được màn thách thức hấp dẫn với đối thủ. Nhưng trận Chung kết diễn ra một chiều và U23 Nhật Bản chiến thắng đậm đà tới 4-0.

Nói về thất bại này, HLV U23 Trung Quốc, ông Antonio chia sẻ: "Tôi không thể cảm thấy vui vẻ gì cả. Đội của tôi đã thua. Chúng ta phải đối mặt với khoảng cách khổng lồ giữa Trung Quốc và bóng đá Nhật Bản, đây là một thực tế không thể phủ nhận. Về chuyện phục thù Nhật Bản ư, tôi không biết khi nào chúng ta có thể tái ngộ họ nữa".

Buồn bã là vậy, nhưng HLV người Tây Ban Nha cũng chia sẻ thêm và bày tỏ tự hào về hành trình của các học trò: "Tôi cho rằng tỷ số này là quá đậm đối với U23 Trung Quốc. Trong những trận đấu trước đó, những cú sút của đối phương trúng người cầu thủ Trung Quốc đều không thành bàn.

Nhưng hôm nay, U23 Nhật Bản lại có hai bàn thắng lại đến từ những tình huống sút bóng đổi hướng. Ngoài ra, chúng tôi còn phải chịu quả phạt đền trong hiệp hai. Đó là những chi tiết rất quan trọng ở một trận chung kết.

Tôi cho rằng các cầu thủ U23 Trung Quốc luôn tràn đầy khát khao chiến thắng và sẵn sàng chiến đấu hết mình. Dù bị đối thủ ghi 4 bàn ở trận này, nhưng trước đó chúng tôi đã không để lọt lưới bàn nào. Tôi tự hào về tập thể này".

U23 Trung Quốc (áo cam) thua thảm 0-4 trước U23 Nhật Bản.

Bên kia chiến tuyến, HLV U23 Nhật Bản, ông Oiwa chia sẻ: "Hàng phòng ngự của đội tuyển Trung Quốc đạt đến một trình độ nhất định, và các cầu thủ đã cố gắng hết sức dưới áp lực cao. Nhưng chúng tôi đã nghiên cứu kỹ cách hoạt động ở khu vực giữa sân của họ trước trận đấu, và cắt đứt các đường chuyền của họ bằng lối chơi pressing tầm cao. Chiến thuật này đã đạt được kết quả như mong đợi".

Những chia sẻ của HLV 2 đội khiến báo chí Trung Quốc đau đớn. Tờ Sohu bình luận về các chia sẻ của HLV đội nhà như sau: "Ông ấy trông rất bất lực, thậm chí thiếu đi cả sự tự tin để phục thù trong tương lai".

Còn về chia sẻ của HLV U23 Nhật Bản, tờ Sohu đầy mỉa mai nói: "Phân tích bình tĩnh, gần như "hướng dẫn" này của HLV U23 Nhật Bản đặc biệt gây khó chịu cho người hâm mộ Trung Quốc: giống như một học sinh giỏi giải thích "các bước giải" cho một học sinh kém về cách anh ta đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra, sự điềm tĩnh của người chiến thắng còn khó chấp nhận hơn cả sự chế giễu trực tiếp".

Dẫu sao thì U23 Trung Quốc đã có hành trình lịch sử ở VCK U23 châu Á, lần đầu tiên đoạt ngôi Á quân và đã thể hiện thật sự ấn tượng. Chỉ có điều ở trận Chung kết, họ lại thua quá thảm. Điều này khác biệt rất nhiều so với chiến tích Thường Châu 2018 của U23 Việt Nam. Khi đó, U23 Việt Nam cũng đã chơi cực kỳ kiên cường trước U23 Uzbekistan ở trận Chung kết. Mãi tận phút 120, đối thủ mới ghi được bàn thắng để thắng lợi chung cuộc 2-1, tránh phải bước vào loạt luân lưu cân não vói Quang Hải và đồng đội.