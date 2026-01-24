HLV U23 Hàn Quốc nguy cơ mất việc, nói lời tiếc nuối vì thua U23 Việt Nam

"Tôi thấy rất tiếc, đáng lẽ chúng tôi cần thi đấu bình tĩnh hơn”, HLV Lee Min Sung của U23 Hàn Quốc buồn bã chia sẻ sau trận tranh giải Ba VCK U23 châu Á 2026.

Ông nói tiếp: “Khi thi đấu với đội chơi thiếu người, chúng tôi nên củng cố nhiều hơn về mặt kỹ thuật. Rất tiếc, U23 Hàn Quốc đã không thể làm như vậy. Các cầu thủ của tôi chưa ở trạng thái hoàn thiện nhất và sẽ cần nỗ lực hơn trong tương lai”.

HLV Lee Min Sung bị dư luận Hàn Quốc chỉ trích gay gắt.

U23 Hàn Quốc đã bị đặt vào thế phải rượt đuổi tỉ số khi đối đầu với một U23 Việt Nam quá lì lợm và bản lĩnh. Đội quân của HLV Kim Sang-sik không cầm bóng nhiều, không dứt điểm nhiều, nhưng mỗi lần lên bóng đều mang đến sự nguy hiểm.

Thống kê cho thấy, cả trận U23 Việt Nam chỉ có 5 pha dứt điểm, trúng đích 3 và có được 2 bàn thắng. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc dù kiểm soát bóng tới 76%, tung ra 32 cú dứt điểm, trúng đích 12 lần, nhưng cũng không thể thắng được U23 Việt Nam sau 120 phút.

Thậm chí, U23 Hàn Quốc còn suýt thua ngay từ 2 hiệp chính, nếu như Shin Min Ha không xuất sắc ghi bàn ở phút 90+7. Thế nhưng khi bước vào hiệp phụ với 30 phút chơi nhiều hơn 1 ngày, đội quân của HLV Lee Min Sung lại tỏ ra bất lực trong việc ghi bàn và rồi cuối cùng thất bại ở loạt đá luân lưu.

Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra vô cùng tức giận với thất bại này. "Thất bại gây sốc và đáng xấu hổ trước U23 Việt Nam khiến U23 Hàn Quốc chỉ xếp thứ tư tại giải U23 châu Á 2026”, tờ Sports Seoul bình luận. Thậm chí, dư luận nước này còn tin vào khả năng HLV Lee Min Sung sẽ sớm phải nhận trát sa thải từ LĐBĐ Hàn Quốc.

Về phần mình, HLV Lee Min Sung bào chữa cho thất bại của U23 Hàn Quốc tại giải đấu năm nay:

“Vì U23 Hàn Quốc dễ bị thủng lưới, nên có thể nói tôi chưa hài lòng về khả năng phòng ngự của đội. Nhưng các học trò của tôi cũng có những trận tốt như trước U23 Lebanon hay U23 Australia và có điểm. Tuy nhiên, thành thực mà nói, các cầu thủ cần phát triển hơn nữa về cả kỹ - chiến thuật, khả năng di chuyển và nhiều thứ khác”.