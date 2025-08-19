HLV tuyển Việt Nam sốc trước quyết định xin nghỉ của Bích Tuyền

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang rất sốc trước quyết định bất ngờ của tay ghi điểm số 1, Nguyễn Thị Bích Tuyền, khi cô nộp đơn xin rút lui khỏi đội một ngày trước khi lên đường tham dự giải vô địch thế giới tại Thái Lan.

Theo thông tin từ cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên, HLV Tuấn Kiệt cho biết: "Sáng nay (19.8), Nguyễn Thị Bích Tuyền đã nộp đơn cho ban huấn luyện xin rút lui khỏi đội tuyển. Tôi cùng toàn đội bị sốc trước quyết định của Tuyền. Tuy nhiên, em ấy rút lui vì lý do cá nhân nên toàn đội tôn trọng quyết định của Tuyền."

Bích Tuyền không cùng tuyển nữ Việt Nam dự giải thế giới ở Thái Lan.

Sự ra đi của Bích Tuyền sẽ chắc chắn ảnh hưởng đến đội tuyển, vì cô là một trong những gương mặt chủ lực. HLV Tuấn Kiệt cũng chia sẻ: "Từ trước đến nay tôi xây dựng đội tuyển bằng lối chơi tập thể. Có Bích Tuyền thì rất tốt cho chuyên môn của đội, nhưng ban huấn luyện cũng đã có những phương án thay thế. Chúng tôi sẽ không để việc này ảnh hưởng quá lớn đến chuyên môn."

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Kenya vào lúc 19 giờ hôm nay tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) và cũng sẽ lên đường sang Thái Lan để tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới từ ngày 22 đến 7 tháng 9. Tại giải đấu này, Việt Nam nằm ở bảng G cùng với các đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới).

Việc tham dự giải đấu quốc tế này không chỉ là cơ hội quý báu để các cầu thủ Việt Nam cọ xát mà còn giúp họ tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn nhằm chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm, đó là SEA Games 33.