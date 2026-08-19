HLV tuyển Singapore nói gì về chiến thắng khó tin trên đất Thái Lan?

Sau trận bán kết lượt về với Thái Lan, HLV trưởng Gavin Lee không giấu được sự tiếc nuối xen lẫn niềm tự hào về màn trình diễn của các học trò ở tuyển Singapore.

“Thật tiếc khi chúng tôi không thể đi đến đích, nhưng hôm nay toàn đội đã chơi rất tốt. Tiếc là chúng tôi không thể kéo trận đấu vào hiệp phụ. Dù vậy, những gì diễn ra trên sân đã cho thấy những điểm rất tích cực để xây dựng đội bóng tốt hơn trong tương lai", HLV Gavin Lee nói về chiến thắng 2-1 tại Rajamangala.

"Nếu nói về khâu chuẩn bị trên sân, chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt. Phải dành lời khen cho các cầu thủ vì họ đã làm rất xuất sắc và tôi tin chắc rằng người hâm mộ Singapore sẽ tự hào về đội bóng của chúng tôi.

Chúng tôi thi đấu ở thế yếu hơn nhưng không hề bỏ cuộc. Toàn đội đã chứng minh được sự tin tưởng lẫn nhau giữa các cầu thủ. Tại giải đấu này, chúng tôi đã đương đầu sòng phẳng với cả Indonesia, Việt Nam và Thái Lan, đó là điều rất đáng để hài lòng”.

Singapore thắng Thái Lan ngay tại Rajamangala

Như vậy trong 4 trận gặp các thế lực mạnh nhất Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia thì Singapore thắng 1, thua 1 và hòa 2, một con số không hề lép vế. Thắng lợi 2-1 vừa qua giúp họ chấm dứt chuỗi 11 trận liên tiếp không đánh bại được Thái Lan, khẳng định bản lĩnh của các học trò HLV Gavin Lee và mở ra những tín hiệu đầy lạc quan cho bóng đá đảo quốc sư tử trên hành trình phía trước.

“Ở trận lượt đi đối đầu với Thái Lan, phải thừa nhận rằng lối chơi của họ đã thay đổi rất nhiều so với vòng bảng trước đó. Và điều đó khiến chúng tôi bất ngờ. Chúng tôi đã chuẩn bị phương án ứng phó một cách thỏa đáng và điều đó đã được thể hiện rõ trong trận đấu hôm nay", ông Lee tiếp tục.

"Chúc đội tuyển Thái Lan gặp nhiều may mắn ở trận chung kết. Thay mặt toàn đội, tôi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Singapore. Dù có những trận chưa thực sự tốt, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy hướng đi tích cực hơn cho đấu trường Asian Cup. Mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ chúng tôi”.

Cùng chung cảm xúc tự hào là Ryhan Stewart. Người hùng ghi bàn cho Singapore nói: “Hôm nay tôi rất hài lòng với kết quả trận đấu. Việc bị dẫn trước tới 2 bàn sau lượt đi khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng kết quả chung cuộc thực sự rất đáng mừng, giúp tạo dựng sự tự tin cho đội bóng để nâng tầm trong tương lai”.

Hậu vệ này cũng khẳng định quyết tâm vươn xa hơn nữa của đội tuyển: “Dù chúng tôi đã chơi tốt ở vị thế đội cửa dưới, nhưng mục tiêu của chúng tôi là trở thành đội bóng mạnh nhất châu Á, vì vậy toàn đội phải tiếp tục cùng nhau nỗ lực phát triển”.