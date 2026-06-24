HLV tuyển Pháp đột ngột rời World Cup để chịu tang mẹ

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) xác nhận HLV Didier Deschamps tạm thời rời World Cup 2026 để trở về quê nhà chịu tang mẹ. Chiến lược gia 57 tuổi chắc chắn vắng mặt trong trận đấu cuối vòng bảng gặp tuyển Na Uy.

Theo thông cáo từ FFF, HLV Deschamps nhận tin dữ vào tối 23/6 (giờ Hà Nội) và lập tức lên đường về Pháp để cùng gia đình lo liệu tang lễ.

"Trong thời khắc đau buồn này, chúng tôi xin được tiếp thêm sức mạnh cho HLV trưởng và đảm bảo một điều, tất cả mọi người đang ở bên cạnh ông", đại diện FFF chia sẻ. Trợ lý Guy Stephan sẽ tạm quyền dẫn dắt "Les Bleus" cho đến khi HLV Deschamps quay lại. FFF chưa công bố cụ thể thời điểm thuyền trưởng tuyển Pháp tái xuất.

Trước khi trở về quê nhà, HLV Deschamps cùng các học trò giành 2 chiến thắng trước Senegal và Iraq. Hướng tới lượt cuối, "Les Bleus" tử chiến với Na Uy để phân định ngôi đầu bảng I. HLV Deschamps vắng mặt là tổn thất lớn cho Pháp, khi trận đấu tới được dự đoán căng thẳng với nhà đương kim á quân World Cup.

Trước thềm World Cup 2026, HLV Deschamps đã thông báo sẽ chính thức rời cương vị HLV trưởng tuyển Pháp, khép lại triều đại kéo dài 14 năm. Cựu thủ quân tuyển Pháp từng dẫn dắt đội nhà bước lên đỉnh cao thế giới vào năm 2018, trước khi ngậm ngùi giành ngôi á quân năm 2022 sau thất bại trước Argentina trên chấm luân lưu.

Tại World Cup 2026, đội quân dưới tay HLV Deschamps vẫn có sức mạnh hàng đầu. Pháp được đánh giá là ứng cử viên số 2 cho chức vô địch chỉ sau Tây Ban Nha.