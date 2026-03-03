HLV tuyển nữ Ấn Độ: Gặp Việt Nam là thử thách khó khăn

HLV Amelia Valverde của đội tuyển nữ Ấn Độ đánh giá cao các đồng nghiệp Việt Nam. ẢNH: AFC

HLV Valverde đại diện cho đội tuyển nữ Ấn Độ tham dự buổi họp báo chính thức diễn ra vào trưa 3-3 (giờ Australia), một ngày trước khi họ gặp tuyển nữ Việt Nam ở trận ra quân bảng C thuộc Asian Cup nữ 2026. Đây là giải đấu được tính cho vòng loại World Cup nữ 2027, thành thử không chỉ Việt Nam mà cả Ấn Độ cũng quyết tâm hướng đến tấm vé dự đấu trường thế giới.

Trong đó, trận ra quân của Asian Cup nữ 2026 cực kỳ quan trọng cho việc đôi bên có hoàn thành mục tiêu ở mùa giải năm nay hay không.

HLV Valverde cho biết, các cầu thủ Ấn Độ bước vào giải với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tích cực, nhưng bà không giấu sự thận trọng khi nói về tuyển nữ Việt Nam, đối thủ từng lọt vào tứ kết Asian Cup nữ 2022 và giành vé tham dự World Cup nữ 2023.

“Ấn Độ đã không thể hoàn thành vòng bảng cách đây bốn năm, nhưng giờ toàn đội đã trở lại và có cơ hội chứng tỏ bản thân. Vì vậy, đây là một cơ hội mới, chúng tôi phải đại diện cho đội tuyển theo cách tốt nhất. Mọi người đang rất tích cực trước thềm giải đấu này. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi tập trung vào sự chăm chỉ và chuẩn bị kỹ lưỡng. Toàn đội biết lối chơi mà Việt Nam đang thể hiện. Họ đang thi đấu tốt nên chúng tôi dự đoán đây sẽ là một thử thách khó khăn”, HLV Valverde chia sẻ.

Đây kỳ Asian Cup nữ đầu tiên mà Ấn Độ vượt qua vòng loại. Bốn năm trước, họ dù có lợi thế sân nhà nhưng buộc phải rút lui khỏi giải vì ảnh hưởng của COVID-19. Lần trở lại này, đại diện đến từ Nam Á đặt quyết tâm cao trong việc vượt qua vòng bảng. Dẫu vậy, HLV Valverde lại không có sự phục vụ của tiền vệ kỳ cựu Anju Tamang vì dính chấn thương nặng trong một buổi tập.

Bà tiếp lời: “Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau qua nhiều trận đấu, vì vậy toàn đội hiểu rõ và sẵn sàng thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình. Mục tiêu của chúng tôi là cạnh tranh mạnh mẽ trong mọi trận đấu, đồng thời tạo nền tảng để các cầu thủ phát triển và thể hiện năng lực của mình”.

Trận ra quân giữa 2 đội tuyển nữ Việt Nam và Ấn Độ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 4-3 (giờ Việt Nam).