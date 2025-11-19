HLV tuyển Malaysia "cạn lời", đánh trống lảng khi bị hỏi về 7 cầu thủ nhập lậu

Đội tuyển Malaysia khép lại năm 2025 bằng chiến thắng 1-0 trước Nepal trên sân Bukit Jalil, một kết quả vừa đủ để giữ mạch toàn thắng và củng cố ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 15 điểm. Dù cách biệt tối thiểu, HLV Peter Cklamovski vẫn tỏ ra hài lòng với cách đội bóng của ông làm chủ cuộc chơi.

“Tôi tự hào về các cầu thủ. Họ luyện tập chăm chỉ mỗi ngày và đã thực hiện xuất sắc vai trò của mình. Hiệp một cho thấy chúng tôi khai thác khoảng trống tốt như thế nào”, nhà cầm quân người Australia chia sẻ sau trận đấu. Với 3 điểm trọn vẹn, Malaysia nâng tổng số điểm lên 15, tạm nhiều hơn tuyển Việt Nam sáu điểm trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik còn một trận chưa đá, gặp Lào tại Vientiane tối nay 19/11.

Chiến thắng tối qua trước Nepal vẫn chỉ mang tính chất tạm bợ với ĐT Malaysia, khi họ đang bị treo lơ lửng trên đầu án phạt nặng của FIFA và AFC.

Trong bối cảnh bóng đá Malaysia trải qua ồn ào liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch, HLV Cklamovski gửi thông điệp ngắn gọn, không đi trực diện vào câu hỏi của phóng viên: “Hãy tin tưởng vào các cầu thủ và quá trình phát triển mà chúng tôi đang xây dựng”.

Thực tế, sự ổn định về kết quả toàn thắng của Malaysia không che lấp được một vấn đề nghiêm trọng: hiệu suất ghi bàn đi xuống. Từ khi FIFA đưa ra án phạt đối với nhóm cầu thủ nhập tịch trị giá triệu euro, sức mạnh hàng công Malaysia giảm đáng kể. Những trận thắng đậm từng giúp họ tạo lợi thế lớn trước các đối thủ cùng bảng giờ đã bị dừng lại.

Ở lượt đi, Malaysia đã sử dụng các cầu thủ nhập lậu đấu với Nepal và Malaysia.

Họ sẽ kết thúc chiến dịch vòng loại bằng chuyến làm khách được dự báo nhiều áp lực tại Mỹ Đình, nơi tuyển Việt Nam chờ đón vào ngày 31/3/2026. Đây có thể là trận đấu then chốt để xác định ngôi đầu bảng, cũng là bài test thực sự cho hành trình mà Cklamovski khẳng định đang đi đúng hướng. Với việc vừa thắng nhọc Nepal, e rằng một tuyển Malaysia thiếu 7 cầu thủ nhập lậu, khó lòng đè ép ĐT Việt Nam như tại lượt đi, khi họ thắng tới 4-0.

Và ngay cả khi không thua ĐT Việt Nam ở trận cuối, khả năng Malaysia mất tất cả vẫn cực lớn. Vì họ có khả năng sẽ bị AFC phạt thua tới 2 trận, là trận thắng Nepal và Việt Nam ở lượt đi, do có sử dụng cầu thủ nhập lậu.

Gần nhất, sau khi Malaysia tuyên bố tiếp tục kiện lên Tòa án thể thao, để chống lại án phạt của FIFA thì LĐBĐ thế giới đã có một loạt các hành động mạnh mẽ, đưa ra những bằng chứng đanh thép cho sai phạm của FAM. Thậm chí, FIFA còn đề nghị điều tra hình sự về vấn đề làm giả hồ sơ. Câu chuyện sai phạm của FAM đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, dù phía Malaysia vẫn đang cố chống chế.