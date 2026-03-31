HLV tuyển Ghana mất việc khi World Cup 2026 còn 72 ngày đếm ngược

Theo Reuters , Liên đoàn Bóng đá Ghana (GFA) thống nhất sa thải HLV Addo ngay sau trận giao hữu với Đức. Phía GFA ra thông báo: "GFA quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng đội tuyển quốc gia, ông Addo, có hiệu lực ngay lập tức".

HLV Addo được bổ nhiệm ngồi "ghế nóng" tuyển Ghana từ tháng 3/2024. Tháng 11/2024, Ghana gây sốc khi không thể giành vé vào VCK CAN 2025 dù đội hình có những ngôi sao ở Ngoại hạng Anh như Semenyo và Kudus. Đó là lần đầu tiên sau 30 năm, Ghana không thể góp mặt ở một VCK của CAN.

Một năm sau Ghana thắng Comoros, chính thức vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi để giành vé đến Mỹ, Mexico và Canada. Ông Addo đi vào lịch sử bóng đá Ghana khi là HLV duy nhất đưa đội tuyển đến World Cup 2 kỳ vào năm 2022 và 2026.

Chiếc ghế của HLV Addo đã lung lay từ khi Ghana chia tay CAN 2025 từ vòng loại. Việc chiến lược gia này đưa Ghana dự World Cup 2026 chỉ làm nguôi ngoai phần nào. Sau 22 trận dẫn dắt đội tuyển kể từ khi tái hợp "ghế nóng", HLV Addo chỉ giành 8 chiến thắng và thua 9 trận.

Thất bại mới nhất của Ghana trước Đức chính là giọt nước tràn ly khiến HLV Addo mất việc. Mọi thông tin xoay quanh vụ GFA sa thải HLV Addo đang được giữ kín. Không rõ HLV Addo bị sa thải vì mâu thuẫn với GFA. Hay vì GFA muốn tìm HLV đẳng cấp hơn để hướng đến World Cup 2026, sau khi đội nhà liên tiếp thất bại trong thời gian gần đây.

Ghana đã thua liền 4 trận trước Nhật Bản (0-2), Hàn Quốc (0-2), Áo (1-5) và Đức (1-2). Trong đó, trận thua 1-5 trước Áo khiến HLV Addo bị cổ động viên Ghana chỉ trích nặng nề.

World Cup 2026 đang đếm ngược đến giờ "G" 72 ngày. Việc HLV Addo bị sa thải là cú sốc. Trước đó, HLV Walid Regragui của Morocco cũng tự nguyện từ chức khi World Cup đã cận kề.