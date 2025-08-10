HLV tuyển Campuchia so sánh Việt Nam - Thái Lan, chỉ ra điều khác biệt của thầy trò HLV Mai Đức Chung

Sau khi đội bóng của ông Koji Gyotoku sớm bị loại khỏi giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 với hai thất bại nặng nề, Campuchia để thua 0-6 trước Việt Nam và 0-7 trước Thái Lan, HLV người Nhật Bản đã không ngần ngại đánh giá cao đội bóng Việt Nam hơn đối thủ Thái Lan.

Ông chia sẻ: "Tôi không có nhiều thời gian để làm quen với vị trí HLV trưởng ĐT nữ Campuchia, điều đó ảnh hưởng đến màn trình diễn của toàn đội tại giải đấu lần này. Ở trận đấu với Thái Lan, chúng tôi đã có những sự thay đổi tích cực về mặt chiến thuật, nhưng đối thủ là đội sở hữu nhiều cầu thủ tốt hơn chúng tôi. Điều đó khiến Campuchia không thể tạo nên bất ngờ. Nhưng nếu so sánh giữa Thái Lan và Việt Nam, tôi đánh giá cao Việt Nam hơn, bởi họ sở hữu lối chơi mạnh mẽ hơn."

Nữ Việt Nam mạnh mẽ hơn nữ Thái Lan?

Cả ĐT nữ Thái Lan và Việt Nam đều đã thể hiện phong độ ấn tượng, khi mỗi đội đã giành chiến thắng trong cả hai trận đấu đầu tiên của bảng A, đảm bảo vị trí vào bán kết. Thái Lan hiện đang dẫn đầu bảng với hiệu số bàn thắng tốt hơn so với Việt Nam. HLV Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam cũng bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, nhằm chiếm ngôi đầu. Ông nói: "Mục tiêu của ĐT Việt Nam là phải thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng. Với tôi, cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành ngôi nhất bảng."

Trận quyết đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12/8 tại SVĐ Lạch Tray, hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.