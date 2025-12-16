HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: 'Đây là đất Thái Lan, nên tôi chịu'

" Tôi nói với trọng tài dây rằng đây là đất Thái Lan, nên tôi chịu ", HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt gay gắt sau trận chung kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 33.

Ở trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan, một số tình huống đội tuyển Thái Lan giành điểm gây ra tranh cãi. Phần nhiều quyết định của trọng tài giúp đội chủ nhà hưởng lợi.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bức xúc vì trọng tài.

Ông Kiệt nói thêm: " Không riêng gì bóng chuyền, môn nào của Việt Nam cũng gặp bất lợi ở sân khách. Tình huống bóng trong trận này có phần nghiệt ngã với sự nỗ lực của bóng chuyền Việt Nam. Chúng ta cũng có cơ hội nhưng không làm được, đó chỉ là một số tình huống khách quan. Nếu không phải sân nhà của Thái Lan, tôi lại mạnh dạn hứa gặp lại Thái Lan tại Việt Nam ".

Ở tình huống khiếu nại trong set 5, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói rằng ông biết khó có thể thay đổi nhưng nếu khiếu nại thành công có thể thắng trận. Kiều Trinh là người tấn công trên lưới đối thủ nên rõ hơn ông Kiệt về tình huống. Cuối cùng, đội tuyển Thái Lan vẫn là những người giành điểm.

Ông động viên học trò Trần Thị Thanh Thúy - người bật khóc sau trận đấu: " Tôi nghĩ áp lực khổng lồ thì ai cũng vậy thôi, một tình huống kết thúc trận đấu không khác gì sút penalty, Ronaldo còn đá ra ngoài nữa là Thanh Thúy ".

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù đã để thua Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33. Thực tế, nỗ lực của các cầu thủ rất đáng khen ngợi và họ chỉ thiếu một chút may mắn để giành huy chương vàng.

Trận chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Dù không có Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển Việt Nam vẫn giằng co sòng phẳng với đối thủ đến cuối hiệp 5. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua đầy tiếc nuối sau màn rượt đuổi gay cấn.