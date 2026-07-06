HLV tuyển Anh nói “không thể chấp nhận được” sau chiến thắng nghẹt thở trước Mexico

HLV Thomas Tuchel bên phía tuyển Anh rất tức giận với trọng tài sau chiến thắng trước Mexico ở vòng 1/8 World Cup.

Tuyển Anh đã giành quyền vào tứ kết World Cup gặp Na Uy sau khi đánh bại Mexico tại sân Azteca, nhưng Thomas Tuchel không hoàn toàn hài lòng sau trận đấu.

Trong trận gặp Mexico, tuyển Anh đã đứng trước khó khăn rất lớn khi Jarell Quansah bị trọng tài phạt thẻ đỏ trực tiếp. Quansah nhận thẻ đỏ sau khi VAR can thiệp, trong đó trọng tài Alireza Faghani ban đầu thậm chí không phạt hậu vệ trẻ này.

Trọng tài cũng cho Mexico hưởng quả phạt đền sau khi VAR yêu cầu ông xem lại tình huống phạm lỗi trong khu vực cấm địa của Anh, qua đó tạo nên một trận đấu kịch tính đến phút cuối.

Tuy nhiên, HLV Tuchel không hài lòng với cả hai quyết định của VAR và đã chỉ trích gay gắt trọng tài cùng đội ngũ hỗ trợ của ông trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu với BBC Sport.

Khi được hỏi về các trọng tài, Tuchel trả lời: "Đơn giản là không đủ tốt. Các trọng tài chính không đủ tốt, các trọng tài thứ tư cũng không đủ tốt. Không thể chấp nhận được. Đó là điều cốt lõi."

"Tôi có nhìn đúng không? Ba người làm VAR đến từ Nam Mỹ, trong một trận đấu như thế này? Tôi có thể nhầm, nếu điều này là chính xác... VAR lật ngược một sai lầm rõ ràng và hiển nhiên dẫn đến quả phạt đền, hoàn toàn không. VAR can thiệp. Ông ấy không lật ngược thẻ vàng thành thẻ đỏ, ông ấy thậm chí không thổi phạt, rồi lại lật ngược một quyết định mà ông ấy không cho là phạm lỗi."

"Trọng tài không đủ giỏi, các trọng tài biên cũng không đủ giỏi."

HLV tuyển Anh rất tức giận với trọng tài sau trận đấu.

Trong khi trả lời một câu hỏi khác, Tuchel lại tiếp tục chỉ trích Faghani về thời gian bù giờ ở cuối hiệp hai khi đội tuyển Anh nỗ lực giành chiến thắng quan trọng.

"Mọi người đã chiến thắng trong một trận đấu bóng đá điên rồ trong một bầu không khí cuồng nhiệt," HLV Tuchel nói. "Chúng tôi đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, ngay cả trong trận đấu, đến phút bù giờ thứ 11 thì trọng tài cho hai quả phạt góc và kéo dài thêm thời gian bù giờ... không, mọi thứ đều chống lại chúng tôi, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc."

Ngoài những phát biểu chỉ trích trọng tài mà bạn đã trích dẫn, HLV Thomas Tuchel còn có thêm một số chia sẻ đáng chú ý sau chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico. Ông đặc biệt ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò:

"Tôi chỉ cảm thấy tự hào về tinh thần và thái độ của các cầu thủ. Ở vòng knock-out, điều quan trọng là tìm ra cách để chiến thắng. Chúng tôi đã làm được điều đó bằng trái tim và ý chí.

HLV Tuchel bất bình khi học trò dính thẻ đỏ.

Tuchel cũng nhấn mạnh rằng tuyển Anh đã phải vượt qua rất nhiều nghịch cảnh trong trận đấu:

"Chúng tôi đã vượt qua mọi trở ngại bị ném vào mình. Tôi vô cùng tự hào về tinh thần và khát khao của đội bóng."

Nhà cầm quân người Đức thậm chí còn ví cảm xúc sau trận đấu như vừa đăng quang một giải đấu:

"Cảm giác này giống như chiến thắng trong một trận chung kết. Mọi người đã cống hiến một màn trình diễn anh hùng."

Tiểu Lâm Mộc