HLV tuyển Anh né tránh khi được hỏi về khả năng đối đầu Messi và Argentina

Dù tuyển Anh đứng trước khả năng tái ngộ Argentina ở bán kết World Cup 2026, HLV Thomas Tuchel ĐT Anh khẳng định ông không muốn nghĩ quá xa.

Tuyển Anh vừa giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico để ghi tên vào tứ kết World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Tuchel là Na Uy - đội vừa tạo nên cú sốc lớn khi loại Brazil với tỷ số 2-1. Theo kết quả phân nhánh, nếu vượt qua Erling Haaland và các đồng đội, tuyển Anh sẽ gặp đội thắng trong cặp Argentina - Ai Cập hoặc Thụy Sĩ - Colombia ở bán kết. Điều đó đồng nghĩa người hâm mộ hoàn toàn có thể được chứng kiến màn đại chiến giữa Anh và Argentina.

Tuy nhiên, khi được hỏi về viễn cảnh đối đầu Lionel Messi cùng các đồng đội sau trận thắng Mexico, Tuchel lập tức gạt chủ đề này sang một bên.

"Hôm nay chúng tôi chỉ muốn tận hưởng chiến thắng và tấm vé vào tứ kết. Trước khi nghĩ đến bán kết, chúng tôi còn phải vượt qua tứ kết. Từ ngày mai, toàn đội mới bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo", HLV người Đức trả lời.

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Phát biểu của Tuchel nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi mỗi cuộc chạm trán giữa Anh và Argentina tại World Cup đều mang ý nghĩa đặc biệt. Hai đội từng tạo nên nhiều trận cầu kinh điển, nổi bật nhất là cuộc đối đầu tại World Cup 1986 trên sân Azteca, nơi Argentina của Diego Maradona đánh bại tuyển Anh 2-1 với hai bàn thắng đi vào lịch sử, trong đó có pha lập công bằng tay nổi tiếng mang tên "Bàn tay của Chúa".

Đáng chú ý, chiến thắng trước Mexico cũng giúp tuyển Anh lần đầu ca khúc khải hoàn trên sân Azteca sau đúng 40 năm kể từ trận thua Argentina năm 1986.

Dù vậy, Tuchel không muốn để những câu chuyện trong quá khứ hay khả năng gặp Messi làm phân tán sự tập trung của các học trò. Trước mắt, mục tiêu duy nhất của tuyển Anh là vượt qua Na Uy để giành quyền vào bán kết.

Trong khi đó, Argentina vẫn còn phải hoàn thành nhiệm vụ ở vòng 1/8 khi chạm trán Ai Cập. Nếu Lionel Messi cùng các đồng đội đi tiếp và tuyển Anh đánh bại Na Uy, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trong những cặp bán kết được chờ đợi nhất của World Cup 2026.