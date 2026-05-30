Theo kế hoạch, phần lớn tuyển thủ Anh sẽ lên đường tới Florida vào đầu tuần tới để bắt đầu giai đoạn thích nghi với nhiệt độ và độ ẩm cao trước khi World Cup khởi tranh. Tại đây, họ sẽ phải làm quen với điều kiện thời tiết lên tới 34 độ C cùng độ ẩm khoảng 80%, một thử thách không nhỏ đối với các cầu thủ đến từ xứ sở sương mù.

Khác với những kỳ World Cup trước, HLV Thomas Tuchel quyết định nới lỏng quy định và cho phép vợ hoặc bạn gái của các tuyển thủ sang Mỹ ngay từ giai đoạn tập huấn. Nhà cầm quân người Đức tin rằng việc được ở gần những người thân yêu sẽ giúp các cầu thủ duy trì tinh thần thoải mái trước giải đấu quan trọng nhất sự nghiệp.

“Chúng tôi đến Mỹ sớm hơn rất nhiều đội tuyển khác để thích nghi với khí hậu nóng và ẩm. Giai đoạn chuẩn bị sẽ có sự cân bằng giữa tập luyện, nghỉ ngơi và thời gian dành cho gia đình, bạn bè”, Tuchel chia sẻ.

Nhiều gương mặt nổi tiếng trong dàn WAGs tuyển Anh được cho là sẽ có mặt tại Mỹ ngay trong những ngày đầu. Trong số đó có Tolami Benson, vị hôn thê của Bukayo Saka, Ashlyn Castro, bạn gái của Jude Bellingham, và Ellie Alderson, vợ của tiền đạo Ollie Watkins.

Bên cạnh đó, Layla Roye, bạn gái của Kobbie Mainoo, cùng Olivia Naylor, vợ của John Stones, cũng được cho là sẽ góp mặt trong chuyến đi này.

Bạn gái của Jude Bellingham, Ashlyn Castro, dự kiến sẽ có mặt tại World Cup 2026.

Bạn gái của Kobbie Mainoo, Layla Roye

Dù được phép sang Mỹ sớm, các WAGs sẽ không ở cùng khu vực đóng quân của đội tuyển. Họ chỉ được gặp gỡ các cầu thủ sau những buổi tập hoặc trong thời gian nghỉ được cho phép, trong khi khách sạn của đội vẫn là khu vực riêng dành cho cầu thủ và ban huấn luyện.

Liên đoàn bóng đá Anh cũng muốn duy trì bầu không khí kín đáo và chuyên nghiệp, tránh lặp lại hình ảnh “đại hội WAGs” từng gây chú ý tại World Cup 2006 ở Baden-Baden, đời sống bên lề của các cầu thủ từng thu hút sự quan tâm không kém những diễn biến trên sân cỏ.

Các nàng WAGs của ĐT Anh gồm Victoria Beckham, Coleen Rooney, Louise Bonsall và Elen Rives tại Baden Baden, Đức năm 2006 (Nguồn: Alamy).

World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, sẽ khởi tranh vào ngày 11/6. Nhiều chuyên gia khí tượng và y học thể thao đã cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe đối với các cầu thủ khi thi đấu trong điều kiện nhiệt độ cao kéo dài.

Để chuẩn bị cho thử thách này, nhiều tuyển thủ Anh đã chủ động lắp đặt phòng xông hơi hồng ngoại tại nhà từ nhiều tháng trước nhằm giúp cơ thể thích nghi với môi trường nóng bức. Khi sang Mỹ, họ còn được tập luyện trong các lều mô phỏng điều kiện nhiệt độ cao và sử dụng áo làm mát đặc biệt trước trận đấu cũng như trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp.

Tuyển Anh sẽ có hai trận giao hữu cuối cùng trước World Cup, lần lượt gặp New Zealand tại Tampa vào ngày 6/6 và Costa Rica tại Orlando vào ngày 10/6. Cả hai trận đấu đều diễn ra trong điều kiện thời tiết dự kiến vượt quá 33 độ C, với nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới gần 40 độ C.

Sau đó, thầy trò Thomas Tuchel sẽ chuyển tới Kansas City vào ngày 13/6 để bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026, nơi nhiệt độ mùa hè thường xuyên vượt ngưỡng 32 độ C.