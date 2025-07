HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt chốt danh sách 15 tuyển thủ bóng chuyền nữ dự SEA V.League 2025

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin tham dự giải SEA V.League 2025. Ảnh: AVC

Thông tin mà SGGP có được, sau khi tính toán kỹ lưỡng chuyên môn, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định đăng ký 15 tuyển thủ thi đấu chặng 1 giải SEA V.League 2025 vào ngày 18-7. Danh sách gồm: Lưu Thị Ly Ly, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh và Trần Thị Bích Thủy.

Trên thực tế, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký tối đa 14 tuyển thủ khi ra sân. Với danh sách này, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và ban huấn luyện sẽ có sự lựa chọn con người phù hợp để thi đấu.

Đội hình được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đăng ký dự chặng 1 của SEA V.League 2025 không có nhiều thay đổi với đội hình từng dự AVC Nations Cup 2025 tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội) trong tháng 6-2025. Tại giải trên, chúng ta là đội vô địch.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA V.League 2025 tiếp tục là tuyển thủ thi đấu vị trí đối chuyền Nguyễn Thị Trà My. Tay đập này đã tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên, Trà My gặp chấn thương do vậy cô không nằm trong danh sách chính thức dự AVC Nations Cup 2025 và VTV Cup 2025 vừa qua. Trà My đã được bác sĩ kiểm tra kỹ về chấn thương và được xác định chỉ đau phần cơ, không ảnh hưởng tới dây chằng vùng đầu gối.

Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu SEA V.League 2024 và có vị trí á quân tại 2 chặng tranh tài (vô địch là Thái Lan). So với lực lượng tuyển thủ năm ngoái, các tay đập của Việt Nam đã vắng mặt giải năm nay gồm Phạm Thị Nguyệt Anh, Lê Thị Yến, Đinh Thị Trà Giang, Trần Tú Linh. Tuy nhiên, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những sự bổ sung mới là Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Ninh Anh, Lưu Thị Ly Ly.

Chúng ta rất kỳ vọng từng cầu thủ sẽ giữ tinh thần tốt như đã thể hiện tại AVC Nations Cup 2025 vừa qua. Ảnh: AVC

Trong tháng 5, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt từng chia sẻ trước truyền thông: “Giải SEA V.League 2025 có giá trị chuyên môn rất quan trọng khi quy tụ 4 đội tuyển mạnh của Đông Nam Á là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines. Chúng tôi thận trọng chuẩn bị chuyên môn dự giải. Mục tiêu đội hướng đến là nỗ lực giành vị trí số 1. Giải cũng là dịp để không chỉ đội tuyển Việt Nam mà các đội còn lại sẽ nắm bắt lực lượng, cách chơi của nhau trong quá trình chuẩn bị hướng đến dự SEA Games 33-2025 cuối năm nay. Vì thế, từng trận đấu ở SEA V.League 2025 được chúng tôi dự báo sẽ có giá trị tích lũy rất cần thiết”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập huấn tại Tam Đảo (Phú Thọ). Ban huấn luyện tiếp tục rèn chuyên môn, thể lực cho tuyển thủ khi các thành viên dự giải Shanghai Future Stars 2025 về nước (dự kiến ngày 21-7) và hội quân.

Chặng 1 của SEA V.League 2025 tổ chức tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) từ ngày 1 tới 3-8. Sau đó, các đội sẽ di chuyển tới Việt Nam dự chặng 2 của giải. Chương trình thi đấu chặng 2 diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.