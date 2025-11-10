HLV Nguyễn Thái Dương: Hiện thực hóa ước mơ xây dựng ngôi nhà chung cho cộng đồng golf Việt

Ứng dụng công nghệ mô phỏng hàng đầu thế giới – tạo trải nghiệm "Real School for Golfers"

Tọa lạc tại vị trí trung tâm thuận tiện di chuyển, 72+ Golf Studio có diện tích gần 500m², gồm 8 line tập mở và 2 phòng VIP cao cấp với thiết kế tối ưu hóa trải nghiệm cho người chơi, mang đến không gian luyện tập sang trọng, riêng tư, tiện nghi và chuẩn mực cho golfer ở mọi trình độ. Không chỉ là địa điểm luyện tập thông thường, cơ sở mới của 72+ hướng đến tạo ra một môi trường golf trong nhà chuyên biệt – nơi học viên có thể tập luyện quanh năm trong điều kiện tối ưu về ánh sáng, không gian và công nghệ với sự đồng hành của đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Điểm nhấn nổi bật của cơ sở mới là hệ thống Golf Simulator K-Golf nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc – thương hiệu được đánh giá cao về độ chính xác và trải nghiệm mô phỏng chân thực. Với công nghệ cảm biến tốc độ cao có thể ghi nhận hơn 22 chỉ số cú đánh, K-Golf giúp người chơi dễ dàng nhận diện và cải thiện từng chi tiết nhỏ nhất trong cú swing. Bên cạnh đó, đồ họa 4K Ultra HD được phát triển trên nền tảng Unreal Engine 4 tái hiện sống động hơn 100 sân golf nổi tiếng trên thế giới, trong đó có 3 sân tại Việt Nam, mang lại cảm giác "thật" chưa từng có khi chơi golf trong không gian 3D. Nhờ đó, các golfer có thể luyện tập và trải nghiệm thi đấu "vòng quanh thế giới" ngay tại một điểm luyện tập.

Ngoài các chế độ luyện tập chuyên sâu (Driving Range, Short Game, Putting), hệ thống còn tích hợp chế độ thi đấu 18 hố, trò chơi tương tác và tính năng chơi trực tuyến với bạn bè toàn cầu, giúp golfer vừa rèn luyện kỹ thuật vừa tận hưởng niềm vui của môn thể thao đẳng cấp.

Phát biểu tại sự kiện, huấn luyện viên Nguyễn Thái Dương – nhà sáng lập Học viện Golf 72+ chia sẻ: "72+ Golf Studio ra đời với ước mơ xây dựng ngôi nhà chung dành cho cộng đồng học viên 72+ và những người yêu golf. Đây không chỉ là nơi để tập luyện golf hàng ngày, mà còn là nơi giao lưu kết nối và sống trong tinh thần golf 72+".

Bà Nhung Nguyễn - CEO Học viện Golf 72+ cho biết: "Đầu tư vào golf 3D là một quyết định khó, chi phí đầu tư và vận hành rất lớn, nhưng 72+ vẫn quyết tâm làm. Bởi chúng tôi muốn có một nơi thật sự an tâm cho học viên – nơi mà 72+ có thể chủ động đồng hành trọn vẹn, hỗ trợ toàn diện cho học viên với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Đó chính là tinh thần "Real School for Golfers" – nơi mọi người yêu golf đều được hướng dẫn, theo dõi và khích lệ để tiến bộ thật sự ".

Không ngừng nâng cấp trải nghiệm học golf, 72+ cho biết đang phát triển nền tảng ứng dụng quản lý cá nhân hóa dành riêng cho học viên của 72+. Theo đó, học viên sẽ có thể check-in, được theo dõi tiến độ, nhắc lịch và lưu dữ liệu tập luyện trong suốt hành trình tập và chơi golf của mình chỉ với một ứng dụng, mang lại đặc quyền trải nghiệm "smart golf" đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng sẽ là mô hình đào tạo golf trong nhà đầu tiên mà người chơi golf được đồng hành sát sao và nhắc lịch tập luyện ngay cả trong giai đoạn tự tập luyện, thúc đẩy hiệu quả sự tiến bộ của golfer.

Là một trong những golfer đầu tiên trải nghiệm tại 72+ Golf Studio, chị Diễm Quỳnh hào hứng chia sẻ: "Tôi đã tập ở một vài chỗ trước khi tới với 72+ nhưng đều bỏ ngang, và chỉ khi tới với 72+ tôi mới thấy rằng tôi có thể học tốt môn này tới vậy! Bây giờ 72+ còn có cả Studio 3D nữa và trải nghiệm hôm nay lại khiến tôi cảm thấy không ngờ tập trong nhà mà lại thích như vậy! Tôi chờ đợi những trải nghiệm tiếp theo và tuyệt đối tin vào việc 72+ Golf Studio sẽ làm được những điều khác biệt với các phòng tập golf trong nhà khác!".

Theo đại diện học viện, 72+ Golf Studio là bước phát triển tất yếu trong quá trình nâng tầm hệ thống đào tạo golf mà 72+ đã xây dựng suốt hơn một thập kỷ qua. Cùng với 4 cơ sở tập golf hiện có, việc bổ sung một cơ sở golf 3D do 72+ sở hữu và vận hành hoàn toàn không chỉ giúp học viên duy trì phong độ quanh năm, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong đào tạo – nơi công nghệ và con người cùng đồng hành để mang đến hiệu quả tối ưu nhất.

Bước tiến mới của học viện golf uy tín và lớn nhất Việt Nam

Từ những ngày đầu thành lập, Học viện Golf 72+ đã theo đuổi triết lý đào tạo khác biệt – đề cao tính cá nhân hóa và đồng hành dài hạn cùng học viên. Với sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thái Dương – HLV đội tuyển quốc gia Việt Nam và Hội đồng chuyên môn uy tín, học viện quy tụ đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết, áp dụng phương pháp giảng dạy chuẩn quốc tế kết hợp cùng công nghệ hiện đại.

Đến nay, 72+ đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao, người nổi tiếng, doanh nhân khắp cả nước, được vinh danh "Học viện golf uy tín 2024" tại lễ trao giải Vietnam Golf & Leisure Awards 2024. Đây cũng là cái nôi đào tạo nên nhiều tài năng trẻ cho golf Việt, mang về nhiều giải thưởng danh giá trên đấu trường trong nước và quốc tế như Anh Minh, Uy Vũ, Khuê Minh,… Học viện golf 72+ đã khẳng định vị thế, đào tạo hàng nghìn học viên khắp cả nước, được mệnh danh là "Học viện golf của các nhà vô địch trẻ".

Không chỉ dừng lại ở đào tạo, 72+ không ngừng nỗ lực, góp phần nâng tầm chất lượng golf Việt thông qua nhiều hoạt động trong suốt hành trình phát triển. 72+ cũng đóng vai trò đối tác chuyên môn của nhiều giải golf uy tín trong nước, thể hiện vai trò một cơ sở đào tạo hàng đầu và khơi nguồn cảm hứng, kết nối cộng đồng golf Việt Nam.

Với sự ra mắt của 72+ Golf Studio, Học viện Golf 72+ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới mô hình huấn luyện golf, góp phần hiện đại hóa phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng trải nghiệm của người học. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái golf toàn diện – nơi người yêu golf có thể học, luyện tập, giao lưu và phát triển bản thân trong không gian chuyên nghiệp, gần gũi và đầy cảm hứng.