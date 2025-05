HLV Trung Quốc nói “tôi rất xấu hổ, rất hối hận” trước trận gặp tuyển Việt Nam

U16 Trung Quốc đang chuẩn bị chạm trán U16 Việt Nam cùng 2 khách mời khác là Australia và Saudi Arabia ở giải Tứ hùng tại Hohhot (Nội Mông).

Đáng lưu ý là trước thềm giải đấu, HLV Kenichi Uemura của U16 Trung Quốc đã có cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Nhật Bản, trải lòng về việc ông bị thao túng và can thiệp về mặt chuyên môn từ phía các lãnh đạo của LĐBĐ Trung Quốc (CFA). Những chia sẻ của nhà cầm quân người Nhật cũng được một số trang báo Trung Quốc đăng tải và chúng tôi xin lược dịch lại nội dung chính của cuộc phỏng vấn này.

-Thật đáng tiếc là vừa qua, đội U17 Trung Quốc do ông dẫn dắt đã bị loại từ vòng bảng ở giải châu Á. Ông có thể đánh giá về giải đấu này hay không?

-HLV Kenichi Uemura: Ban đầu, tôi nghĩ rằng U17 Trung Quốc có khả năng giành được kết quả tốt. Ở trận đầu gặp Saudi Arabia, chúng tôi đã chơi tốt. Nhưng đến trận thứ hai (gặp Uzbekistan), đã có sự can thiệp về mặt chuyên môn. Với tư cách là HLV, tôi không thể quyết định đội hình xuất phát, cũng không thể quyết định chiến thuật của trận đấu.

Về cơ bản, đã có đủ loại can thiệp trên sân trong giai đoạn tập luyện trước khi bước vào trận đấu. Những trận đấu của chúng tôi đã diễn ra trong hoàn cảnh rất khó khăn. Bây giờ khi nhìn lại, tôi thật sự có một số điều hối tiếc. Tôi ước mình có thể loại bỏ những yếu tố đó với tư cách là một HLV trưởng.

-Vậy ai là người đã can thiệp vào trận đấu của ông?

-Có một người quản lý về cơ bản là người đã truyền đạt hướng dẫn cho tôi. Điều này liên quan đến ý kiến của ban lãnh đạo cấp cao của LĐBĐ. Ngoài ra, còn có tiếng nói từ mọi phía. Cuối cùng, tôi thậm chí phải lắng nghe tất cả các ý kiến.

Ví dụ, khi chọn cầu thủ cho trận đấu, tôi không thể chọn ra tất cả cầu thủ mà tôi muốn. Xung quanh đội còn có nhiều nhân sự liên quan khác nhau, sức ảnh hưởng của những người này không thể bỏ qua.

HLV Kenichi Uemura thừa nhận bị thao túng bởi các lãnh đạo LĐBD Trung Quốc.

-Vậy mục đích của sự can thiệp này là gì?

-Tôi nghĩ hầu hết họ bày tỏ ý kiến của mình vì họ thực lòng muốn U17 Trung QUốc giành chiến thắng. Tuy nhiên, sự không nhất quán trong thực hành và ý tưởng cũng là điều thường gặp.

Mặc dù quyết định của tôi với tư cách là HLV trưởng là quan trọng nhất, nhưng một số thành viên không đồng ý với quyết định của tôi. Đôi khi, chúng tôi sẽ chơi theo một kế hoạch không phải do tôi lập ra. Ví dụ như trận gặp Thái Lan, đội hình xuất phát có 5 cầu thủ khác so với những gì tôi hình dung ban đầu. Hơn nữa, có những cầu thủ chơi ở những vị trí khác so với bình thường. Lúc đó, tôi cảm nhận rằng chúng tôi khó có thể giành chiến thắng nếu chơi với đội hình như vậy.

Tôi đã giải thích rằng chúng tôi rất khó thắng với đội hình như thế, nhưng vẫn có những người nhất quyết sử dụng một cầu thủ nào đó. Tôi thực sự đã gặp phải rất nhiều khó khăn.

-Liệu thất bại ở trận mở màn có là lý do dẫn đến những sự can thiệp này?

-Tôi nghĩ đó là một yếu tố quan trọng. Nhưng ngay cả khi chúng ta thua trận đầu tiên, chúng tôi vẫn còn cơ hội nếu thắng trận thứ 2 và thứ 3. Theo tôi, thất bại đầu tiên không có nghĩa chúng tôi đã hết cơ hội. Tuy nhiên, đáng tiếc là chúng tôi đã không thể chơi theo cách mà mình muốn.

-Mối quan hệ giữa ông và các cầu thủ như thế nào?

-Tôi có mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi nghĩ các cầu thủ cũng cảm thấy rằng giữa HLV Nhật Bản và HLV nội không có sự đoàn kết. Một số HLV nội từng có thành tích tốt khi làm cầu thủ, sẽ bỏ qua tôi và truyền đạt trực tiếp ý tưởng của họ cho các cầu thủ trẻ dựa theo kinh nghiệm trước đây. Về vấn đề này, giữa tôi với đội ngũ huấn luyện vẫn còn thiếu sự giao tiếp.

-Là một HLV trưởng, ông cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Tất nhiên là ông sẽ không thể đổ hết lỗi cho sự can thiệp ngoài sân cỏ?

-Tôi đã nói về vấn đề này nhiều lần. Tuy nhiên, cuối cùng, mặc dù họ nói rằng họ tôn trọng ý kiến của tôi nhưng phía quản lý vẫn nói rằng: Đây là yêu cầu của cấp trên!

Điều này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Sau trận đấu, tôi đã rất hối hận. Tôi có thể nói rằng tôi thiếu sự cứng rắn để đáp trả lại những sự can thiệp này.

Tôi rất tiếc vì ở giải châu Á, chúng tôi đã không giành kết quả tốt. Nhưng, tôi cũng biết ơn vì có được trải nghiệm như vậy và tôi muốn bày tỏ điều này với chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc. Tôi vẫn tin rằng tiềm năng của bóng đá trẻ Trung Quốc là rất lớn.

Dù vậy, mặc dù có tiềm năng lớn, nhưng bóng đá ở nhiều quốc gia khác tại châu Á cũng đang phát triển. Do đó, nếu không thay đổi cách tiếp cận, bóng đá trẻ Trung Quốc sẽ bị bỏ lại phía sau. Với bản thân tôi, tôi vẫn hy vọng có thể tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá trẻ Trung Quốc từ nhiều góc độ khác nhau.

HLV Kenichi Uemura thừa nhận "rất xấu hổ, rất hối hận" vì đã không cứng rắn hơn.

-Theo ông thì cần phải làm gì để bóng đá Trung Quốc phát triển trong tương lai?

-Trước hết, điều quan trọng là phải giúp cầu thủ kiểm soát trận đấu tốt hơn. Có thời điểm, cầu thủ như sụp đổ ngay lập tức khi dính bàn thua. Các cầu thủ cần hoàn thiện hơn về tâm lý. Ngoài ra, các kỹ năng cơ bản khác cũng cần phải được hoàn thiện.

Việc tập luyện và thi đấu của các cầu thủ thủ trẻ chỉ diễn ra một vài ngày trong năm. Rất khó để nâng cao sức mạnh của cầu thủ nếu chỉ dựa vào những đợt hội quân ở ĐTQG. Điều này đòi hỏi cần phải thiết lập một môi trường cho phép các cầu thủ trẻ tham gia vào các giải đấu một cách thường xuyên hơn. Cuối cùng, tư duy của các HLV Trung Quốc cũng cần phải thay đổi. Tôi nghĩ việc đào tạo HLV và xây dựng giải đấu là đặc biệt quan trọng.

Theo lịch của LĐBĐ Trung Quốc (CFA), giải giao hữu cúp Tứ hùng sẽ diễn ra từ ngày 26/5 đến 1/6 tại Hohhot. Với các đội trong đó có U16 Việt Nam, giải này sẽ là một bước chuẩn bị quan trọng cho vòng loại U17 châu Á 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới.