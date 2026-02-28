HLV Trung Quốc lao hẳn vào sân, giật bóng của cầu thủ Nhật Bản

Tình huống hi hữu xảy ra trong hiệp 4 trận đấu giữa 2 đội tuyển Trung Quốc và Nhật Bản thuộc vòng loại World Cup bóng rổ 2027. Khi cầu thủ Nhật Bản đang dẫn bóng tấn công, HLV Guo Shiqiang của đội Trung Quốc đã bất ngờ đưa tay "cướp bóng", ngăn chặn tình huống.

HLV Guo Shiqiang (áo đỏ, quần đen) ngăn chặn pha lên bóng của cầu thủ Nhật Bản

Cầu thủ Nhật Bản bức xúc

Hành động từ HLV Guo Shiqiang khiến các cầu thủ Nhật Bản không khỏi bức xúc. Tổ trọng tài đã xử lý tình huống bằng cách trả bóng lại cho tuyển Nhật Bản.

Chung cuộc, tuyển Trung Quốc thắng với tỉ số 87-80 và tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé lọt vào vòng loại thứ hai. Tuyển Nhật Bản vẫn dẫn đầu bảng đấu này nhưng không còn giữ được thành tích toàn thắng.

Đội tuyển Trung Quốc đã có 10 lần tham dự World Cup bóng rổ với thành tích tốt nhất là xếp thứ 8 chung cuộc. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản mới có 6 lần góp mặt tại World Cup và chưa bao giờ vượt qua vòng bảng.