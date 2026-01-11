"HLV Troussier rất lão luyện trong đào tạo trẻ nhưng về thành tích trước mắt thì ông ấy đã già và lạc hậu"

U23 Việt Nam đang có những màn trình diễn hết sức thành công. Sau khi đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đoạt HCV SEA Games 2025, đội quân trẻ của HLV Kim Sang-sik đã thắng liền 2 trận ở vòng bảng giải U23 châu Á 2026, trước các cường địch Jordan và Kyrgyzstan.

Chứng kiến sự thành công của U23 Việt Nam, không ít ý kiến nhớ về HLV Troussier. Bởi lẽ cựu HLV tuyển Việt Nam từng rất tâm huyết với bóng đá trẻ chúng ta. Trong U23 Việt Nam hiện tại cũng có nhiều ngôi sao do ông Troussier thúc đẩy phát triển, như Thái Sơn, Đình Bắc.

Nói về HLV Troussier, BLV Quang Huy nhận định: "Tất cả những người từng làm việc với ông Troussier ở góc độ chuyên môn đều đánh giá ông rất cao. Khi Troussier đến Việt Nam, ông đề ra một mục tiêu thành công dài hạn. Tuy nhiên, với bóng đá Việt Nam thì những kết quả trước mắt quá tệ là điều không thể chấp nhận được.

Bản thân chúng tôi – tổ Nhà vô địch gồm tôi, anh Long Vũ, anh Quang Tùng, anh Anh Ngọc – cũng từng có giai đoạn bị "trù" vì cho rằng chúng tôi không tôn trọng ông Park và ủng hộ ông Troussier một cách thái quá. Thực tế, chúng tôi nhìn thấy đường hướng của ông ấy, nhưng bóng đá Việt Nam thì không thể chờ đợi được và cũng không ai có thể chờ đợi được.

HLV Troussier từng trẻ hóa rất mạnh ĐT Việt Nam, tạo cơ hội cho Thái Sơn thi đấu.

Phải nói rằng ông Troussier cũng có những hạn chế. Ví dụ như trường hợp Hoàng Đức, ông yêu cầu Hoàng Đức đá ở vị trí không đúng sở trường, Hoàng Đức không chấp nhận, và bản thân việc ông không dùng được Hoàng Đức cũng là một hạn chế của ông ấy.

Tuy nhiên, ở góc độ ươm mầm cầu thủ trẻ, ông là một người rất lão luyện, có kiến thức sư phạm rất tốt. Ông nhìn bóng đá trẻ theo chiều dài hạn. Với ông, bóng đá trẻ không phải là thước đo thành tích trước mắt, đó cũng là quan điểm chung của châu Âu.

Thực tế, U23 ở đâu danh giá bằng Olympic? Nhưng đến hôm nay, mấy ai còn nhớ đội nào vô địch Olympic nhiều nhất? Quan điểm của ông là sẵn sàng hy sinh thành tích ở các giải trẻ để đẩy cầu thủ lên, giúp những cầu thủ rất trẻ được rèn luyện sớm.

Ông nhìn thấy rằng lứa cầu thủ có thể giúp Việt Nam thỏa mãn ở cấp độ cao hơn là những lứa sau, chứ không phải lứa đương thời của đội tuyển. Tuy nhiên, chúng ta không thể chờ đợi quá lâu, và cũng không thể chấp nhận những kết quả quá tệ, kể cả ở cấp độ trẻ.

Vì thế, tôi không nói việc VFF chia tay ông Troussier là sai. Ông ấy có những hạn chế. Nhưng ở góc độ đào tạo trẻ, ông đã làm được rất nhiều điều, và bây giờ chúng ta đang gặt hái thành quả. Đánh giá một con người hay một quá trình thì không thể trong một sớm một chiều.

Tóm lại, với tôi, Troussier ở góc độ truyền cảm hứng, giúp cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh hơn dự kiến là ông làm rất tốt. Nhưng ở vai trò như một vị tướng cần thành tích trước mắt thì có lẽ ông đã lạc hậu, đã già. Còn để ươm mầm, kích thích cầu thủ trẻ thì ông làm rất tốt".

Bên cạnh Thái Sơn, Đình Bắc cũng là một tài năng trẻ được ông Troussier tạo cơ hội thi đấu nhiều trên ĐTQG. Khi đó, 2 cầu thủ này đều thể hiện rất tốt.

Quả đúng là như vậy. HLV Troussier có nhiều điểm mạnh, nhưng cũng có những điểm yếu. Tầm nhìn trong đào tạo trẻ của ông là không thể phủ nhận, nhưng để cạnh tranh thành tích trước mắt thì ông đã gặp những thất bại, dẫn tới việc phải chia tay tuyển Việt Nam.

Nhưng chứng kiến U23 Việt Nam lúc này, có nhiều thăng hoa cùng dấu ấn Troussier, có lẽ chúng ta cũng nên nhìn nhận lại, tri ân những điều tích cực vị HLV người Pháp mang tới cho bóng đá Việt Nam.

Trở lại với VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ đấu với chủ nhà U23 Saudi Arabia lúc 23h30 ngày mai, 12/1. Nếu không thua trận này, chúng ta sẽ đứng đầu bảng. Ngay cả khi thua, nếu không phải với tỷ số tệ hơn 0-3 thì chúng ta cũng vẫn đi tiếp.